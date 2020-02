Todea Barbu – modelul dascălului și regele bancurilor din Țara Moților

Pe tabloul de la terminarea şcolii pedagogice am avut un motto ca un jurământ: «Eterne lumini vom aduce prinos,/ Spre culmi înălţa-vom mulţimea de jos,/ Altarul de jertfă al ţării vom fi,/ Şi suflet al neamului nostru». După acest motto mi-am desfăşurat întreaga activitate didactică şi cred că am respectat cu sfinţenie acest jurământ.

Moţii sunt oameni de cremene, trupeşte şi sufleteşte. Ei au ceva din firea ursului, cu vorbirea profundă, dar sunt sensibili şi la frumos, la cântec, joc şi voie bună. Un asemenea om este Todea Barbu, învăţător în comuna Albac, născut la 18 august 1949. Absolvent al Liceului Pedagogic Abrud, el s-a dedicat 50 de ani învăţământului, din care 22 de ani director adjunct la şcoala din Albac. A fost apreciat de părinţi şi elevi, cu rezultate foarte bune în instruirea şi educarea elevilor, dovadă fiind faptul că după împlinirea vârstei de pensionare a mai lucrat încă cinci ani, la cererea expresă a părinţilor. În activitatea de director a dus şcoala din Albac la obţinerea locului I pe judeţ.

Cităm din cartea „Dascălilor noştri iubiţi” editată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba în anul 2017: „Model de dascăl cu tact pedagogic şi un bogat orizont educaţional, a educat cu dragoste şi dăruire generaţii de elevi cărora le-a deschis orizonturile cunoaşterii. Şi-a făcut datoria de dascăl cu responsabilitate şi devotament, fiind iubit de elevii săi şi respectat de cei din jur. Este apreciat de elevi pentru darul său de a se face înţeles, pentru răbdarea de care dă dovadă şi pentru că îi înveselea în pauze cu glume şi jocuri. Întotdeauna a reuşit să găsească metode de predare atractive”.

A contribuit la îmbunătăţirea calităţii învăţământului şi prin activitatea în cadrul comisiilor metodice şi al cercurilor pedagogice, venind întotdeauna cu materiale pregătite profesional, cu propuneri şi sugestii pertinente. Pe lângă activitatea didactică a avut şi are şi o bogată activitate cultural-artistică şi sportivă. Încă de pe băncile liceului s-a evidenţiat în aceste activităţi, fiind prezent în toate formaţiile liceului, dar mai ales ca prezentator şi interpret de satiră şi umor

. După ce a fost repartizat dascăl la Albac, activitatea cultural-artistică a continuat, fiind pionul principal în formaţiile artistice ale localităţii. În perioada 1972-1973 activitatea cultural-artistică a continuat şi în armată, unde a fost solicitat în toate activităţile culturale. Începând cu anul 1977 activitatea cultural-artistică a luat o altă dimensiune, obţinând locul I pe judeţ, locul I la faza interjudeţeană şi locul II pe ţară la momente vesele, fiind inclus în ansamblul judeţului şi la emisiunea TV “Antena vă aparţine”, moderată de poetul Adrian Păunescu.

Au urmat alte spectacole, premii şi apariţii TV (pe PRO TV cu Florin Călinescu, 36 de episoade pe TVR 2 în emisiunea “Ţara Moţilor”). În anii 1995 şi 2003 a obţinut locul I la concursul de satiră şi umor: „Sus, sus, sus la munte sus”. A susţinut spectacole cu Nicolae Furdui Iancu, Ioan Bocşa, Veta Biriş, Ionuţ Fulea, Mirela Mănescu şi alţi artişti de seamă ai folclorului românesc. După ce turismul a luat amploare în Ţara Moţilor, timp de peste 15 de ani, a pregătit şi prezentat spectacole de ţinută pentru turişti la pensiunile de pe Valea Arieşului.

Iată ce spunea un proprietar de pensiune în ziarul „Unirea”: “Pensiunile din Vadu Moţilor, Albac, Horea, Gârda şi Arieşeni mulţumesc d-lui profesor Todea Barbu Nicolae din Albac, care de ani buni prezintă spectacole de mare calitate de Crăciun, Anul Nou şi cu alte ocazii la pensiunile de pe Valea Arieşului. Şi în acest an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, spectacolele prezentate au fost mult apreciate de turişti, promovând tradiţiile, obiceiurile, cântecul, jocul şi portul popular moţesc.

Spectacolele cuprind: colinde, pluguşor, versuri, cântece populare, cântece patriotice, dans popular şi dansuri moţeşti. Domnule profesor Todea Barbu, să vă dea Dumnezeu sănătate să puteţi să ne colindaţi şi să ne înveseliţi şi în anii care vin” (Adrian Nicola – proprietar de pensiune). A mai pregătit şi prezentat programe artistice în localităţile Olăneşti, Horezu, Satu Mare, Teiuş, Arad, Gurahonţ, Ţebea, Turda, Cluj-Napoca şi în alte localităţi unde au fost invitate formaţiile artistice din Albac. Şi în domeniul sportului a avut o activitate frumoasă: component al echipei de volei „Cerbul” Albac, locul III pe ţară şi apoi alte locuri I pe judeţ, reprezentând juteţul Alba la fazele interjudeţene şi pe ţară; locul I pe judeţ la schi fond şi coborâre şi locul III pe ţară în anul 1974.

A scris „Monografia comunei Albac” şi cartea “Bună dispoziţie cu regele bancurilor din Munţii Apuseni”, care cuprinde 580 de bancuri, majoritatea moţeşti, epigrame, povestioare hazlii, poezii. Cartea are o mare trecere în rândul turiştilor. Este citat în multe cărţi, printre care „Dicţionar fără sfârşit” despre oameni din Munţii Apuseni, scrisă de poetul Ion Mărginean. I s-au înmânat zeci de diplome de excelenţă cu diferite ocazii, printre care şi diploma de membru al Academiei Artelor Tradiţionale din România. Viaţa de familie este şi ea una exemplară.

Este căsătorit cu Todea Maria şi are două fiice, Adela şi Monica. Todea Adela, căsătorită Popescu, este absolventă la Stanford, medic specialist în tratarea cancerului, locuieşte în San Francisco şi are doi copii, Sofia şi Paul. Todea Monica este absolventă a două facultăţi, maestru emerit al sportului, multiplă campioană europeană şi mondială, la fotbal-tenis şi are o fetiţă, Miriam. O familie mare şi frumoasă, crescută în cultul muncii şi al iubirii de ţară şi mai ales de „Ţara de Piatră“, unicul său dor fiind acela al propăşirii şi fericirii moţilor pe care i-a slujit din toate puterile sale.