Trei noi capele mortuare în Alba Iulia: Când va fi inaugurat sediul administrativ din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii” din Bărăbanț
Trei noi capele mortuare în Alba Iulia: Când va fi inaugurat sediul administrativ din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii” din Bărăbanț
Trei noi capele mortuare vor fi inaugurate în incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii” din cartierul albaiulian Bărăbanț, marți, 9 iunie 2026, odată cu sediul administrativ care va deservi serviciile funerare pentru înmormântarea credincioșilor.
Marți, 9 iunie 2026, de la ora 10.00, va avea loc inaugurarea sediului administrativ din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii”, printr-o slujbă de binecuvântare oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, inițiatorul acestui proiect, au anunțat reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei.
Sediul administrativ dispune de trei capele, magazin, birou, grupuri sanitare, atelier, vestiare și depozit, care vor deservi drept spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea credincioșilor.
Noul sediu administrativ are o suprafață utilă de aproximativ 400 mp, cimitirul fiind organizat după un plan de sistematizare modern cu parcele și locuri pentru morminte bine delimitate, alei și căi de acces. În noul cimitir vor putea fi înmormântați credincioși ortodocși, dar și creștini de alte confesiuni.
Noul cimitir eparhial a fost înființat în contextul acut al nevoii locurilor pentru înmormântare, având în vedere faptul că cimitirele din Alba Iulia se apropie de atingerea capacității maxime.
Astfel, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunității albaiuliene și pentru a fi alături de familiile îndoliate, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei anunță că începând de marți, 9 iunie 2026, la cele trei capele mortuare din incinta cimitirului eparhial „Lumina învierii” vor putea fi depuse trupurile neînsuflețite ale credincioșilor trecuți în veșnicie.
Cimitirul, inaugurat la data de 7 iunie 2024, este situat în cartierul Bărăbanț al municipiului Alba Iulia și se întinde pe o suprafață de 5 hectare, având o capacitate de aproximativ 7.000 de locuri de veci pentru înmormântarea (înhumarea) credincioșilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Lörincz Helga, fost viceprimar al municipiului Aiud, numită președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
Lörincz Helga, fost viceprimar al municipiului Aiud, numită președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților Lörincz Helga (UDMR), fost viceprimar al municipiului Aiud, a fost numită președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Decizia a fost publicată, vineri, 4 iunie 2026, în „Monitorul […]
FOTO | ACCIDENT la ieșire din Teiuș către Blaj: O mașină s-a răsturnat
ACCIDENT la ieșire din Teiuș către Blaj: O mașină s-a răsturnat Un accident rutier s-a produs, joi, 4 iunie 2026, aproape de miezul nopții, la ieșirea din Teiuș către Blaj. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Secției de Pompieri Aiud pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și […]
Pensionar de 66 de ani, condamnat după ce a urcat băut la volan: Hotărâre în primă instanță la Judecătoria Alba Iulia
Pensionar de 66 de ani, condamnat după ce a urcat băut la volan: Hotărâre în primă instanță la Judecătoria Alba Iulia Judecătoria Alba Iulia a condamnat un bărbat în vârstă de 66 de ani la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere, după ce a fost prins conducând un autoturism pe drumurile publice având […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Evaluarea Națională 2026: Înscrierile încep luni, 8 iunie. Documente necesare, termenul limită și alte informații utile
Evaluarea Națională 2026: Înscrierile încep luni, 8 iunie. Documente necesare, termenul limită și alte informații utile Înscrierile pentru Evaluarea Națională...
Trafic rutier 2026 | Românii se cred disciplinați în trafic, dar statisticile arată contrariul: Siguranță percepută, risc real în creștere
Românii se cred disciplinați în trafic, dar statisticile arată contrariul: Siguranță percepută, risc real în creștere Un nou studiu privind...
Știrea Zilei
Șapte lovituri de cuțit în plină stradă: Curtea de Apel Alba Iulia majorează despăgubirile la 25.000 de euro pentru victima unei tentative de omor comise de un minor
Șapte lovituri de cuțit în plină stradă: Curtea de Apel Alba Iulia majorează despăgubirile la 25.000 de euro pentru victima...
Tăieri ilegale de lemn, recidivă și confruntare în pădure: Bărbat din Alba trimis în judecată după furt și amenințări
Tăieri ilegale de lemn, recidivă și confruntare în pădure: Bărbat din Alba trimis în judecată după furt și amenințări Judecătoria...
Curier Județean
Trei noi capele mortuare în Alba Iulia: Când va fi inaugurat sediul administrativ din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii” din Bărăbanț
Trei noi capele mortuare în Alba Iulia: Când va fi inaugurat sediul administrativ din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii” din...
Lörincz Helga, fost viceprimar al municipiului Aiud, numită președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
Lörincz Helga, fost viceprimar al municipiului Aiud, numită președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte Organizația Femeilor Social Democrate...
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...