Curier Județean

Trei noi capele mortuare în Alba Iulia: Când va fi inaugurat sediul administrativ din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii” din Bărăbanț

Ioana Oprean

Publicat

acum 60 de minute

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Trei noi capele mortuare în Alba Iulia: Când va fi inaugurat sediul administrativ din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii” din Bărăbanț

Trei noi capele mortuare vor fi inaugurate în incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii” din cartierul albaiulian Bărăbanț, marți, 9 iunie 2026, odată cu sediul administrativ care va deservi serviciile funerare pentru înmormântarea credincioșilor.

Marți, 9 iunie 2026, de la ora 10.00, va avea loc inaugurarea sediului administrativ din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii”, printr-o slujbă de binecuvântare oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, inițiatorul acestui proiect, au anunțat reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei.

Sediul administrativ dispune de trei capele, magazin, birou, grupuri sanitare, atelier, vestiare și depozit, care vor deservi drept spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea credincioșilor.

Noul sediu administrativ are o suprafață utilă de aproximativ 400 mp, cimitirul fiind organizat după un plan de sistematizare modern cu parcele și locuri pentru morminte bine delimitate, alei și căi de acces. În noul cimitir vor putea fi înmormântați credincioși ortodocși, dar și creștini de alte confesiuni.

Noul cimitir eparhial a fost înființat în contextul acut al nevoii locurilor pentru înmormântare, având în vedere faptul că cimitirele din Alba Iulia se apropie de atingerea capacității maxime.

Astfel, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunității albaiuliene și pentru a fi alături de familiile îndoliate, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei anunță că începând de marți, 9 iunie 2026, la cele trei capele mortuare din incinta cimitirului eparhial „Lumina învierii” vor putea fi depuse trupurile neînsuflețite ale credincioșilor trecuți în veșnicie.

Cimitirul, inaugurat la data de 7 iunie 2024, este situat în cartierul Bărăbanț al municipiului Alba Iulia și se întinde pe o suprafață de 5 hectare, având o capacitate de aproximativ 7.000 de locuri de veci pentru înmormântarea (înhumarea) credincioșilor.

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