Florin Andrei (Tg. Mureș), arbitru din Liga 1, la barajul SC Popești-Leordeni – CSM Unirea Alba Iulia, pentru promovarea în Liga 2!
Florin Andrei (Tg. Mureș), arbitru din Liga 1, la barajul SC Popești-Leordeni – CSM Unirea Alba Iulia, pentru promovarea în Liga 2!
SC Popești-Leordeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 6 iunie, la ora 17.30, barajul final pentru promovarea în Liga 2, o confruntare în care se joacă un întreg sezon!
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A fost delegată brigada formată din Florin Andrei (Târgu Mureș), Emeric Tocai (Sibiu) și Mihai Ionescu (Bradu), rezervă Artur Răcoare (Curtea de Argeș) Observatori Andrei Ioniță și Felix Grigore (București)
În urmă cu un an, Florin Andrei (40 de ani) a oficial în Liga 4 Alba, la confruntarea dintre Viitorul Sântimbru și CS Ocna Mureș, pe „Stadionul Dragostei”, la o săptămână după ce a condus derby de România Dinamo – FCSB!
Are 25 de prezențe în stagiunea curentă la partide din SuperLiag României, sezon regular, play off și play out, ultima reprezentație fiind în 18 mai, la Petrolul Ploiești – Oțelul Galați 1-5, în ultima rundă din play-out
În 2024 a condus Supercupa României, pe „Steaua”, între FCSB și Corvinul Hunedoara
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