Trafic rutier 2026 | Românii se cred disciplinați în trafic, dar statisticile arată contrariul: Siguranță percepută, risc real în creștere
Românii se cred disciplinați în trafic, dar statisticile arată contrariul: Siguranță percepută, risc real în creștere
Un nou studiu privind atitudinile șoferilor din România față de riscurile din trafic scoate la iveală un contrast puternic între percepție și realitate: deși 66% dintre conducători se declară în siguranță la volan, iar 74% afirmă că respectă regulile, comportamentele din trafic și statistica accidentelor contrazic această autoevaluare optimistă.
Cercetarea, realizată periodic cu sprijinul Poliției Rutiere, arată o creștere semnificativă a încrederii șoferilor față de 2008, când mai puțin de jumătate se simțeau în siguranță. Totuși, această „senzație de control” nu este susținută de realitatea de pe șosele.
În paralel, datele oficiale indică peste 1.000 de decese anual în accidente rutiere, iar principalele cauze rămân comportamentele riscante: viteza, neatenția și traversările neregulamentare ale pietonilor. În 2025, au fost înregistrate aproape 4.000 de accidente grave și peste 1.200 de decese, cu pietonii implicați într-o proporție semnificativă a cazurilor.
Studiul mai relevă o disonanță frecventă: majoritatea șoferilor declară că respectă regulile și condamnă viteza excesivă, însă aproape jumătate admit că depășesc limitele atunci când drumul este liber. În plus, comportamente precum folosirea telefonului la volan sau avertizarea altor șoferi despre controalele poliției rămân răspândite, în ciuda conștientizării riscurilor.
Pe de altă parte, percepția asupra autorităților este relativ stabilă: mulți români consideră că Poliția Rutieră și-a menținut sau chiar îmbunătățit activitatea, iar majoritatea susțin măsuri mai dure de control, inclusiv extinderea camerelor de supraveghere. Totuși, aceeași majoritate recunoaște că traficul este mai aglomerat și comportamentul general mai agresiv.
Datele Poliției confirmă o ușoară îmbunătățire a situației: scăderi ale numărului de accidente și decese în 2025 și în primul trimestru din 2026, în contextul intensificării controalelor și al sancțiunilor. Totuși, viteza rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar mii de permise sunt suspendate anual pentru astfel de abateri.
În privința alcoolului la volan, percepțiile sunt aparent corecte — majoritatea resping consumul înainte de condus — dar persistă încă o toleranță socială îngrijorătoare: o parte dintre șoferi consideră acceptabile „o bere” sau „un pahar de vin” înainte de a urca la volan.
Concluzia generală a datelor este una clară: siguranța rutieră din România se îmbunătățește lent, dar decalajul dintre percepția șoferilor și comportamentul real rămâne mare, iar mortalitatea pe șosele continuă să fie o problemă majoră, în special din cauza factorului uman.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: O lună mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: O lună mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 5 iunie 2026, prognoza meteo pe 4 săptămâni. Conform estimărilor meteorologilor, urmează o lună mai caldă decât în mod obișnuit în România. *Săptămâna […]
UE deschide oficial poarta pentru Republica Moldova: Negocierile de aderare încep pe 15 iunie 2026
UE deschide oficial poarta pentru Republica Moldova: Negocierile de aderare încep pe 15 iunie 2026 Republica Moldova face un nou pas decisiv spre integrarea europeană. După luni de blocaje politice la nivelul Uniunii Europene, Chișinăul primește undă verde pentru lansarea efectivă a negocierilor de aderare, proces considerat esențial pentru viitorul european al țării. Președinția cipriotă […]
PENSII 2026 | Pilonul II de pensii: Știi la ce fond de pensii administrat privat ești înscris?
Pilonul II de pensii: Știi la ce fond de pensii administrat privat ești înscris? Pilonul II de pensii reprezintă o componentă importantă a sistemului de pensii din România, prin care o parte din contribuția de asigurări sociale este direcționată către un cont individual administrat privat. Participarea la Pilonul II este obligatorie pentru persoanele care au […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Trafic rutier 2026 | Românii se cred disciplinați în trafic, dar statisticile arată contrariul: Siguranță percepută, risc real în creștere
Românii se cred disciplinați în trafic, dar statisticile arată contrariul: Siguranță percepută, risc real în creștere Un nou studiu privind...
Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: O lună mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: O lună mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza...
Știrea Zilei
Șapte lovituri de cuțit în plină stradă: Curtea de Apel Alba Iulia majorează despăgubirile la 25.000 de euro pentru victima unei tentative de omor comise de un minor
Șapte lovituri de cuțit în plină stradă: Curtea de Apel Alba Iulia majorează despăgubirile la 25.000 de euro pentru victima...
Tăieri ilegale de lemn, recidivă și confruntare în pădure: Bărbat din Alba trimis în judecată după furt și amenințări
Tăieri ilegale de lemn, recidivă și confruntare în pădure: Bărbat din Alba trimis în judecată după furt și amenințări Judecătoria...
Curier Județean
Trei noi capele mortuare în Alba Iulia: Când va fi inaugurat sediul administrativ din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii” din Bărăbanț
Trei noi capele mortuare în Alba Iulia: Când va fi inaugurat sediul administrativ din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii” din...
Lörincz Helga, fost viceprimar al municipiului Aiud, numită președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
Lörincz Helga, fost viceprimar al municipiului Aiud, numită președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte Organizația Femeilor Social Democrate...
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...