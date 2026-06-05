Trafic rutier 2026 | Românii se cred disciplinați în trafic, dar statisticile arată contrariul: Siguranță percepută, risc real în creștere

Românii se cred disciplinați în trafic, dar statisticile arată contrariul: Siguranță percepută, risc real în creștere

Un nou studiu privind atitudinile șoferilor din România față de riscurile din trafic scoate la iveală un contrast puternic între percepție și realitate: deși 66% dintre conducători se declară în siguranță la volan, iar 74% afirmă că respectă regulile, comportamentele din trafic și statistica accidentelor contrazic această autoevaluare optimistă.

Cercetarea, realizată periodic cu sprijinul Poliției Rutiere, arată o creștere semnificativă a încrederii șoferilor față de 2008, când mai puțin de jumătate se simțeau în siguranță. Totuși, această „senzație de control” nu este susținută de realitatea de pe șosele.

În paralel, datele oficiale indică peste 1.000 de decese anual în accidente rutiere, iar principalele cauze rămân comportamentele riscante: viteza, neatenția și traversările neregulamentare ale pietonilor. În 2025, au fost înregistrate aproape 4.000 de accidente grave și peste 1.200 de decese, cu pietonii implicați într-o proporție semnificativă a cazurilor.

Studiul mai relevă o disonanță frecventă: majoritatea șoferilor declară că respectă regulile și condamnă viteza excesivă, însă aproape jumătate admit că depășesc limitele atunci când drumul este liber. În plus, comportamente precum folosirea telefonului la volan sau avertizarea altor șoferi despre controalele poliției rămân răspândite, în ciuda conștientizării riscurilor.

Pe de altă parte, percepția asupra autorităților este relativ stabilă: mulți români consideră că Poliția Rutieră și-a menținut sau chiar îmbunătățit activitatea, iar majoritatea susțin măsuri mai dure de control, inclusiv extinderea camerelor de supraveghere. Totuși, aceeași majoritate recunoaște că traficul este mai aglomerat și comportamentul general mai agresiv.

Datele Poliției confirmă o ușoară îmbunătățire a situației: scăderi ale numărului de accidente și decese în 2025 și în primul trimestru din 2026, în contextul intensificării controalelor și al sancțiunilor. Totuși, viteza rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar mii de permise sunt suspendate anual pentru astfel de abateri.

În privința alcoolului la volan, percepțiile sunt aparent corecte — majoritatea resping consumul înainte de condus — dar persistă încă o toleranță socială îngrijorătoare: o parte dintre șoferi consideră acceptabile „o bere” sau „un pahar de vin” înainte de a urca la volan.

Concluzia generală a datelor este una clară: siguranța rutieră din România se îmbunătățește lent, dar decalajul dintre percepția șoferilor și comportamentul real rămâne mare, iar mortalitatea pe șosele continuă să fie o problemă majoră, în special din cauza factorului uman.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI