Toate trecerile de pietoni, semaforizate sau supraînălțate: Se pregătește cea mai amplă schimbare a marcajelor din oraşe

acum 2 ore

Toate trecerile de pietoni din țară vor avea semafoare sau vor fi supraînălţate. Guvernul pregătește cea mai amplă schimbare a marcajelor din oraşe. Autoritățile speră că, astfel, va scădea numărul tragediilor produse pe zebre.

Proiectul de lege propune ca pe toate bulevardele cu două sau mai multe benzi pe sens, trecerile să aibă semafoare cu buton. Iar pe străzile înguste, zebrele să fie supraînălțate, ca șoferii să nu mai treacă în viteză.

„Eu nu cred că asta este neapărat problema în orașul asta, vedeți foarte bine cum se circulă, dar na…Ştim foarte bine că șoferii bucureșteni, în special, sunt foarte violenți. Nu știu dacă ridicarea e o soluție… Nu e bine deloc, o să fie mai aglomerat, de trei ori mai aglomerat decât acum”, spun şoferii.

„Este într-o fază de dezbatere publică. Sunt variante care duc, spunem noi, la creşterea siguranţei rutiere şi orice soluţie care îmbunătăţeşte siguranţa rutieră este binevenită”, spune Bogdan Opropiu, şef Direcţia Rutieră IGPR.

