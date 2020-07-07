TITULARIZARE 2020, în Alba: Calendarul concursului, centre de înscriere şi detalii pentru candidaţi

Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost reactualizat prin ordin de ministru.
În urma promulgării de către președintele României, Klaus Iohannis, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, a fost aprobat prin ordin de ministru și transmis spre publicare în Monitorul Oficial, Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021.
Astfel, în perioada 9-16 iulie, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar își vor depune dosarele de înscriere/le vor trimite electronic la următoarele centre, stabilite de Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, în judeţul Alba:
Centrul de înscriere nr. 1
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 ALBA IULIA
Adresa: ALBA IULIA, Str. VASILE GOLDIS Nr.14B, Judeţul ALBA
Tel. / Fax 0258.834.395, email: c1_tit_2020@isjalba.ro
Director: Adina-Lucia MUNTEAN (0740.079.267)
La Centrul de înscriere nr.1 înregistrează dosarele candidații care solicită ocuparea următoarelor categorii de posturi didactice / catedre:
CENTRUL DE INSCRIERE NR CRT DENUMIREA POSTULUI 2020
C1 1 ACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE
C1 2 AGRICULTURA, HORTICULTURA
C1 3 ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA
C1 4 ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM
C1 5 CARTING
C1 6 CHIMIE INDUSTRIALA
C1 7 CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / CONSTRUCTII
C1 8 CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII
C1 9 COREPETITIE
C1 10 CULTURA SI CIVILIZATIE ENGLEZA
C1 11 DANS POPULAR
C1 12 ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII
C1 13 ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA
C1 14 ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA
C1 15 ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA – ECONOMIE APLICATA
C1 16 ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA – ECONOMIE APLICATA – EDUCATIE ECONOMICO-FINANCIARA
C1 17 ECOTURISM
C1 18 EDUCATIE MUZICALA
C1 19 EDUCATIE MUZICALA – EDUCATIE ARTISTICA
C1 20 EDUCATIE PLASTICA
C1 21 EDUCATIE PLASTICA – EDUCATIE VIZUALA
C1 22 EDUCATIE PLASTICA – EDUCATIE VIZUALA – EDUCATIE ARTISTICA
C1 23 EDUCATIE TEHNOLOGICA
C1 24 EDUCATIE TEHNOLOGICA – BIOLOGIE
C1 25 EDUCATIE VIZUALA – EDUCATIE ARTISTICA
C1 26 ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI
C1 27 ELECTROTEHNICA
C1 28 ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROTEHNICA
C1 29 ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC
C1 30 INDUSTRIE ALIMENTARA
C1 31 INSTRUMENT LA ALEGERE
C1 32 MECANICA / MECANICA
C1 33 MECANICA / MECANICA AGRICOLA
C1 34 MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE INSTRUMENT)
C1 35 MUZICA USOARA VOCALA SI INSTRUMENTALA
C1 36 ORIENTARE TURISTICA
C1 37 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA)
C1 38 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (CHIMIE INDUSTRIALA / MATERIALE DE CONSTRUCTII)
C1 39 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / CONSTRUCTII)
C1 40 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII)
C1 41 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII)
C1 42 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI)
C1 43 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROTEHNICA
C1 44 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC)
C1 45 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE ALIMENTARA / INDUSTRIA ALIMENTARA)
C1 46 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA / MECANICA AGRICOLA)
C1 47 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA)
C1 48 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (PRELUCRAREA LEMNULUI / PRELUCRAREA LEMNULUI)
C1 49 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (PROTECTIA MEDIULUI)
C1 50 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ)
C1 51 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI / TRANSPORTURI RUTIERE)
C1 52 PRELUCRAREA LEMNULUI
C1 53 PROFESOR DOCUMENTARIST
C1 54 PROTECTIA MEDIULUI
C1 55 PROTECTIA MEDIULUI / ECOLOGIE
C1 56 TEATRU
C1 57 TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ TEXTIL
C1 58 TRANSPORTURI / TRANSPORTURI RUTIERE
Centrul de înscriere nr. 2
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA
Adresa: ALBA IULIA, Str. MOLDOVEI NR.2, Judeţul ALBA
Tel. / Fax 0258-811548, email: c2_tit_2020@isjalba.ro
Director: Gabriel-Teodor BUCUR (0756106610)
La Centrul de înscriere nr.2 înregistrează dosarele candidații care solicită ocuparea următoarelor categorii de posturi didactice / catedre:
CENTRUL DE INSCRIERE NR CRT DENUMIREA POSTULUI 2020
C2 1 INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA GERMANA)
C2 2 INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA MAGHIARA)
C2 3 INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
C2 4 INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA RROMANI)
Centrul de înscriere nr. 3
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR.12 ALBA IULIA
Adresa: ALBA IULIA, Str. ENERGIEI, Nr. 10, Judeţul ALBA
Tel. / Fax 0258-821303, email: c3_tit_2020@isjalba.ro
Director: Veronica SUCIU (0744767535)
La Centrul de înscriere nr.3 înregistrează dosarele candidații care solicită ocuparea următoarelor categorii de posturi didactice / catedre:
CENTRUL DE INSCRIERE NR CRT DENUMIREA POSTULUI 2020
C3 1 EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA GERMANA)
C3 2 EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA MAGHIARA)
C3 3 EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA ROMANA)
Centrul de înscriere nr. 4
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA
Adresa: ALBA IULIA, Str. VASILE GOLDIS Nr.14A, Judeţul ALBA
Tel. / Fax 0258-821875, email: c4_tit_2020@isjalba.ro
Director: Nicolae ANDRON (0743788875)
La Centrul de înscriere nr.4 înregistrează dosarele candidații care solicită ocuparea următoarelor categorii de posturi didactice / catedre:
CENTRUL DE INSCRIERE NR CRT DENUMIREA POSTULUI 2020
C4 1 BIOLOGIE
C4 2 CHIMIE
C4 3 CHIMIE – FIZICA
C4 4 CHIMIE – STIINTE
C4 5 CULTURA CIVICA
C4 6 CULTURA CIVICA – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA
C4 7 CULTURA CIVICA – EDUCATIE INTERCULTURALA – EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA – GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI
C4 8 CULTURA CIVICA – EDUCATIE INTERCULTURALA – EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA – GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA
C4 9 CULTURA CIVICA – GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI
C4 10 CULTURA CIVICA – STUDII SOCIALE – EDUCATIE INTERCULTURALA – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA
C4 11 CULTURA CIVICA – STUDII SOCIALE – EDUCATIE INTERCULTURALA – EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA – GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA
C4 12 CULTURA CIVICA – STUDII SOCIALE – GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA
C4 13 DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE GRECO-CATOLICA)
C4 14 DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA MAGHIARA)
C4 15 FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE
C4 16 FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE – EDUCATIE ANTREPRENORIALA
C4 17 FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE – PSIHOLOGIE
C4 18 FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE – STUDII SOCIALE – EDUCATIE ANTREPRENORIALA
C4 19 FIZICA
C4 20 FIZICA – CHIMIE
C4 21 GEOGRAFIE
C4 22 INFORMATICA
C4 23 INFORMATICA – TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR
C4 24 INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR
C4 25 INVATATOR ITINERANT SI DE SPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR
C4 26 INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTOR-EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR
C4 27 ISTORIE
C4 28 ISTORIE – GEOGRAFIE
C4 29 MATEMATICA
C4 30 PROFESOR – EDUCATOR
C4 31 PROFESOR DE PSIHODIAGNOZA
C4 32 PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
C4 33 PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN
C4 34 PROFESOR LOGOPED
C4 35 PROFESOR PSIHOPEDAGOG
C4 36 PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA PENTRU O CATEDRA DE EDUCATIE SPECIALA
C4 37 PSIHOLOGIE
C4 38 PSIHOLOGIE – FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE
C4 39 RELIGIE EVANGHELICA – CONFESIUNEA AUGUSTANA
C4 40 RELIGIE ORTODOXA
C4 41 RELIGIE PENTICOSTALA
C4 42 RELIGIE REFORMATA
C4 43 RELIGIE ROMANO-CATOLICA
C4 44 RELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA MAGHIARA
C4 45 RELIGIE UNITARIANA
C4 46 TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR
C4 47 TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICARII
Centrul de înscriere nr. 5
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 ALBA IULIA
Adresa: ALBA IULIA, Str. ENERGIEI, Nr. 21, Judeţul ALBA
Tel. / Fax 0258-820057, email: c5_tit_2020@isjalba.ro
Director: Laura-Mihaela FOTIN (0731308643)
La Centrul de înscriere nr.5 înregistrează dosarele candidații care solicită ocuparea următoarelor categorii de posturi didactice / catedre:
CENTRUL DE INSCRIERE NR CRT DENUMIREA POSTULUI 2020
C5 1 EDUCATIE FIZICA SI SPORT
C5 2 EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATE
C5 3 KINETOTERAPIE
C5 4 LIMBA ENGLEZA
C5 5 LIMBA ENGLEZA – LIMBA FRANCEZA
C5 6 LIMBA ENGLEZA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA
C5 7 LIMBA FRANCEZA
C5 8 LIMBA GERMANA
C5 9 LIMBA GERMANA-MATERNA
C5 10 LIMBA LATINA
C5 11 LIMBA MAGHIARA – MATERNA – LIMBA FRANCEZA
C5 12 LIMBA MAGHIARA-MATERNA
C5 13 LIMBA RROMANI-MATERNA
C5 14 LIMBA SI LITERATURA ROMANA
C5 15 LIMBA SI LITERATURA ROMANA – LIMBA ENGLEZA
Proba scrisă din cadrul acestui concurs (titularizare) va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale.
Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar și alte informații utile sunt disponibile și pe https://personal.isjalba.ro/etape-mobilitate/concursuri/concursul-national/.