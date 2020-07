TITULARIZARE 2020, în Alba: Calendarul concursului, centre de înscriere şi detalii pentru candidaţi

Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost reactualizat prin ordin de ministru.

În urma promulgării de către președintele României, Klaus Iohannis, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, a fost aprobat prin ordin de ministru și transmis spre publicare în Monitorul Oficial, Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021.

Astfel, în perioada 9-16 iulie, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar își vor depune dosarele de înscriere/le vor trimite electronic la următoarele centre, stabilite de Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, în judeţul Alba:

Centrul de înscriere nr. 1

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 ALBA IULIA

Adresa: ALBA IULIA, Str. VASILE GOLDIS Nr.14B, Judeţul ALBA

Tel. / Fax 0258.834.395, email: c1_tit_2020@isjalba.ro

Director: Adina-Lucia MUNTEAN (0740.079.267)

La Centrul de înscriere nr.1 înregistrează dosarele candidații care solicită ocuparea următoarelor categorii de posturi didactice / catedre:

CENTRUL DE INSCRIERE NR CRT DENUMIREA POSTULUI 2020

C1 1 ACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

C1 2 AGRICULTURA, HORTICULTURA

C1 3 ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA

C1 4 ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM

C1 5 CARTING

C1 6 CHIMIE INDUSTRIALA

C1 7 CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / CONSTRUCTII

C1 8 CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII

C1 9 COREPETITIE

C1 10 CULTURA SI CIVILIZATIE ENGLEZA

C1 11 DANS POPULAR

C1 12 ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII

C1 13 ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA

C1 14 ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA

C1 15 ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA – ECONOMIE APLICATA

C1 16 ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA – ECONOMIE APLICATA – EDUCATIE ECONOMICO-FINANCIARA

C1 17 ECOTURISM

C1 18 EDUCATIE MUZICALA

C1 19 EDUCATIE MUZICALA – EDUCATIE ARTISTICA

C1 20 EDUCATIE PLASTICA

C1 21 EDUCATIE PLASTICA – EDUCATIE VIZUALA

C1 22 EDUCATIE PLASTICA – EDUCATIE VIZUALA – EDUCATIE ARTISTICA

C1 23 EDUCATIE TEHNOLOGICA

C1 24 EDUCATIE TEHNOLOGICA – BIOLOGIE

C1 25 EDUCATIE VIZUALA – EDUCATIE ARTISTICA

C1 26 ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI

C1 27 ELECTROTEHNICA

C1 28 ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROTEHNICA

C1 29 ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC

C1 30 INDUSTRIE ALIMENTARA

C1 31 INSTRUMENT LA ALEGERE

C1 32 MECANICA / MECANICA

C1 33 MECANICA / MECANICA AGRICOLA

C1 34 MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE INSTRUMENT)

C1 35 MUZICA USOARA VOCALA SI INSTRUMENTALA

C1 36 ORIENTARE TURISTICA

C1 37 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA)

C1 38 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (CHIMIE INDUSTRIALA / MATERIALE DE CONSTRUCTII)

C1 39 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / CONSTRUCTII)

C1 40 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII)

C1 41 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII)

C1 42 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI)

C1 43 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROTEHNICA

C1 44 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC)

C1 45 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE ALIMENTARA / INDUSTRIA ALIMENTARA)

C1 46 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA / MECANICA AGRICOLA)

C1 47 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA)

C1 48 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (PRELUCRAREA LEMNULUI / PRELUCRAREA LEMNULUI)

C1 49 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (PROTECTIA MEDIULUI)

C1 50 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ)

C1 51 PREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICA (TRANSPORTURI / TRANSPORTURI RUTIERE)

C1 52 PRELUCRAREA LEMNULUI

C1 53 PROFESOR DOCUMENTARIST

C1 54 PROTECTIA MEDIULUI

C1 55 PROTECTIA MEDIULUI / ECOLOGIE

C1 56 TEATRU

C1 57 TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ TEXTIL

C1 58 TRANSPORTURI / TRANSPORTURI RUTIERE

Centrul de înscriere nr. 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA

Adresa: ALBA IULIA, Str. MOLDOVEI NR.2, Judeţul ALBA

Tel. / Fax 0258-811548, email: c2_tit_2020@isjalba.ro

Director: Gabriel-Teodor BUCUR (0756106610)

La Centrul de înscriere nr.2 înregistrează dosarele candidații care solicită ocuparea următoarelor categorii de posturi didactice / catedre:

CENTRUL DE INSCRIERE NR CRT DENUMIREA POSTULUI 2020

C2 1 INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA GERMANA)

C2 2 INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA MAGHIARA)

C2 3 INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

C2 4 INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA RROMANI)

Centrul de înscriere nr. 3

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR.12 ALBA IULIA

Adresa: ALBA IULIA, Str. ENERGIEI, Nr. 10, Judeţul ALBA

Tel. / Fax 0258-821303, email: c3_tit_2020@isjalba.ro

Director: Veronica SUCIU (0744767535)

La Centrul de înscriere nr.3 înregistrează dosarele candidații care solicită ocuparea următoarelor categorii de posturi didactice / catedre:

CENTRUL DE INSCRIERE NR CRT DENUMIREA POSTULUI 2020

C3 1 EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA GERMANA)

C3 2 EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA MAGHIARA)

C3 3 EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA ROMANA)

Centrul de înscriere nr. 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA

Adresa: ALBA IULIA, Str. VASILE GOLDIS Nr.14A, Judeţul ALBA

Tel. / Fax 0258-821875, email: c4_tit_2020@isjalba.ro

Director: Nicolae ANDRON (0743788875)

La Centrul de înscriere nr.4 înregistrează dosarele candidații care solicită ocuparea următoarelor categorii de posturi didactice / catedre:

CENTRUL DE INSCRIERE NR CRT DENUMIREA POSTULUI 2020

C4 1 BIOLOGIE

C4 2 CHIMIE

C4 3 CHIMIE – FIZICA

C4 4 CHIMIE – STIINTE

C4 5 CULTURA CIVICA

C4 6 CULTURA CIVICA – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA

C4 7 CULTURA CIVICA – EDUCATIE INTERCULTURALA – EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA – GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

C4 8 CULTURA CIVICA – EDUCATIE INTERCULTURALA – EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA – GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA

C4 9 CULTURA CIVICA – GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI

C4 10 CULTURA CIVICA – STUDII SOCIALE – EDUCATIE INTERCULTURALA – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA

C4 11 CULTURA CIVICA – STUDII SOCIALE – EDUCATIE INTERCULTURALA – EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA – GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA

C4 12 CULTURA CIVICA – STUDII SOCIALE – GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA

C4 13 DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE GRECO-CATOLICA)

C4 14 DISCIPLINE TEOLOGICE DE SPECIALITATE (TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA MAGHIARA)

C4 15 FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE

C4 16 FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE – EDUCATIE ANTREPRENORIALA

C4 17 FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE – PSIHOLOGIE

C4 18 FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE – STUDII SOCIALE – EDUCATIE ANTREPRENORIALA

C4 19 FIZICA

C4 20 FIZICA – CHIMIE

C4 21 GEOGRAFIE

C4 22 INFORMATICA

C4 23 INFORMATICA – TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR

C4 24 INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR

C4 25 INVATATOR ITINERANT SI DE SPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR

C4 26 INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTOR-EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

C4 27 ISTORIE

C4 28 ISTORIE – GEOGRAFIE

C4 29 MATEMATICA

C4 30 PROFESOR – EDUCATOR

C4 31 PROFESOR DE PSIHODIAGNOZA

C4 32 PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA

C4 33 PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN

C4 34 PROFESOR LOGOPED

C4 35 PROFESOR PSIHOPEDAGOG

C4 36 PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA PENTRU O CATEDRA DE EDUCATIE SPECIALA

C4 37 PSIHOLOGIE

C4 38 PSIHOLOGIE – FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE

C4 39 RELIGIE EVANGHELICA – CONFESIUNEA AUGUSTANA

C4 40 RELIGIE ORTODOXA

C4 41 RELIGIE PENTICOSTALA

C4 42 RELIGIE REFORMATA

C4 43 RELIGIE ROMANO-CATOLICA

C4 44 RELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA MAGHIARA

C4 45 RELIGIE UNITARIANA

C4 46 TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR

C4 47 TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICARII

Centrul de înscriere nr. 5

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 ALBA IULIA

Adresa: ALBA IULIA, Str. ENERGIEI, Nr. 21, Judeţul ALBA

Tel. / Fax 0258-820057, email: c5_tit_2020@isjalba.ro

Director: Laura-Mihaela FOTIN (0731308643)

La Centrul de înscriere nr.5 înregistrează dosarele candidații care solicită ocuparea următoarelor categorii de posturi didactice / catedre:

CENTRUL DE INSCRIERE NR CRT DENUMIREA POSTULUI 2020

C5 1 EDUCATIE FIZICA SI SPORT

C5 2 EDUCATIE FIZICA SI SPORT: PREGATIRE SPORTIVA DE SPECIALITATE

C5 3 KINETOTERAPIE

C5 4 LIMBA ENGLEZA

C5 5 LIMBA ENGLEZA – LIMBA FRANCEZA

C5 6 LIMBA ENGLEZA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA

C5 7 LIMBA FRANCEZA

C5 8 LIMBA GERMANA

C5 9 LIMBA GERMANA-MATERNA

C5 10 LIMBA LATINA

C5 11 LIMBA MAGHIARA – MATERNA – LIMBA FRANCEZA

C5 12 LIMBA MAGHIARA-MATERNA

C5 13 LIMBA RROMANI-MATERNA

C5 14 LIMBA SI LITERATURA ROMANA

C5 15 LIMBA SI LITERATURA ROMANA – LIMBA ENGLEZA

Proba scrisă din cadrul acestui concurs (titularizare) va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale.

Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar și alte informații utile sunt disponibile și pe https://personal.isjalba.ro/etape-mobilitate/concursuri/concursul-national/.