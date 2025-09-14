Tinerii români muncesc și studiază, dar tot depind de părinți: Sărăcia și lipsa perspectivelor îi fac să se simtă singuri și triști
Mulți tineri din România muncesc, studiază, se străduiesc, dar tot au nevoie de bani de la părinți ca să se descurce. Un sondaj arată că peste jumătate dintre ei cer ajutor financiar de acasă, iar unul din patru studenți face și joburi pe lângă facultate. Sărăcia, prețurile mari și lipsa perspectivelor îi fac pe mulți să se simtă triști, fără speranță și singuri.
Creștem economic, dar tinerii suferă
Chiar dacă economia României merge bine și șomajul general e mic, realitatea pentru tinerii sub 35 de ani e alta: rata șomajului la ei e de peste 26%, aproape dublu față de media europeană. „Tinerii români sunt printre cei mai vulnerabili din Europa. Aceștia muncesc mult, dar rămân dependenți de familie”, arată raportul Secours Populaire Français și Ipsos.
*56% cer bani de la părinți
*30% au apelat la ONG-uri pentru ajutor de bază
*27% dintre studenți lucrează în paralel cu facultatea
*28% spun că rar se simt capabili să facă față problemelor
Viața costă tot mai mult
Inflația e tot mai mare – în iulie 2025 a ajuns la 5,6% – și se simte în fiecare zi: la mâncare, combustibil sau facturi. 59% dintre români se sperie de prețurile la alimente, 58% se gândesc la costul combustibilului, iar jumătate nu știu cum vor trăi după pensie. Cheltuielile neașteptate, cum ar fi o boală sau o reparație, îi stresează pe mai bine de jumătate dintre oameni.
Generația care trăiește pe datorie la părinți
Tinerii de 18-34 de ani se află într-un cerc vicios: muncesc mult, dar tot nu le ajunge. Studiază și trebuie să lucreze mărunt ca să se descurce. În loc să fie independenți, mulți ajung să se întoarcă mereu la părinți.
Zi de zi e greu: haine vechi, ieșiri rare, nopți nedormite.
64% nu își permit să iasă la restaurant, teatru sau cinema
56% nu și-au mai cumpărat haine noi
60% se simt singuri și izolați
69% sunt triști sau fără speranță
Problema nu e doar la noi
La nivel european, 1 din 5 oameni nu reușește să ajungă cu banii până la finalul lunii. România e printre cele mai afectate țări: 20,4% dintre români trăiesc în sărăcie, iar 27,9% sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială.
Chiar și în Franța situația e grea: 22% dintre oameni trăiesc în sărăcie și mulți tineri au probleme să-și plătească chiria sau să aibă acces la servicii medicale.
