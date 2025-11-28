Rămâi conectat

Timișul Șag – Metalurgistul Cugir 0-0 | Remiză albă, în mocirlă, pentru „roș-albaștri”

Dan HENEGAR

acum 3 ore

Festival de Romania 2025

Timișul Șag – Metalurgistul Cugir 0-0, o remiză albă, în mocirlă, obținută de „roș-albaștri”

Metalurgistul Cugir a evoluat în deplasare cu Timișul Șag, în etapa a 15-a a Seriei 7 din eșalonul terț, partida încheindu-se la egalitate, scor alb

Citește și: Metalurgistul Cugir – Hidro Mecanica Șugag 9-1 (4-0), în derby „de Alba”, Bura – „careu”! „Roș-albaștrii” s-au distrat cu „lanterna roșie”!

Cugirenii au avut cea mai mare ocazie de a înscrie în minutul 31, când Bura a lovit transversala, din foarfecă, partida disputându-se în mocirlă.

O deplasare dificilă pentru elevii lui Lucian Itu, în fieful unei formații care a arătat o creștere de formă în ultimele runde: victorie externă cu CSU Alba Iulia, meci pierdut în prelungiri cu Poli Timișoara și succces la Ghiroda și Giarmata Vii.

După prima remiză albă a stagiunii, Metalurgistul Cugir a coborât pe poziția a patra, fiind întrecută de Viitorul Arad, care s-a impus la Sebeș cu CSU Alba Iulia.

