Timișul Șag – Metalurgistul Cugir 0-0 | Remiză albă, în mocirlă, pentru „roș-albaștri”
Timișul Șag – Metalurgistul Cugir 0-0, o remiză albă, în mocirlă, obținută de „roș-albaștri”
Metalurgistul Cugir a evoluat în deplasare cu Timișul Șag, în etapa a 15-a a Seriei 7 din eșalonul terț, partida încheindu-se la egalitate, scor alb
Citește și: Metalurgistul Cugir – Hidro Mecanica Șugag 9-1 (4-0), în derby „de Alba”, Bura – „careu”! „Roș-albaștrii” s-au distrat cu „lanterna roșie”!
Cugirenii au avut cea mai mare ocazie de a înscrie în minutul 31, când Bura a lovit transversala, din foarfecă, partida disputându-se în mocirlă.
O deplasare dificilă pentru elevii lui Lucian Itu, în fieful unei formații care a arătat o creștere de formă în ultimele runde: victorie externă cu CSU Alba Iulia, meci pierdut în prelungiri cu Poli Timișoara și succces la Ghiroda și Giarmata Vii.
După prima remiză albă a stagiunii, Metalurgistul Cugir a coborât pe poziția a patra, fiind întrecută de Viitorul Arad, care s-a impus la Sebeș cu CSU Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-1 (1-0) | Echipa din „Mica Romă”, victorie prețioasă împotriva pretendentei la play-off
CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-1 (1-0). O victorie prețioasă pentru echipa din „Mica Romă”, împotriva unei pretendentei la play-off CIL Blaj a întâlnit CSC Ghiroda și Giarmata Vii în etapa a 15-a a Seriei 7 din Liga 3, echipa din „Mica Romă” impunându-se cu scorul de 2-1 (1-0), demn de remarcat […]
CSU Alba Iulia – Viitorul Arad 0-1 (0-0) | Studenții, eșec din penalty!
În etapa a 15-a a Seriei 7 din Liga 3, CSU Alba Iulia – Viitorul Arad, scor 0-1 (0-0) | Studenții au pierdut din penalty, extrem de ușor acordat CS Universitar Alba Iulia a pierdut confruntarea cu Viitorul Arad. Unicul gol a fost înscris în minutul 55 din penalty de I. Sas, după un henț […]
Savino Del Bene Scandici 3-0 Alba Blaj: Debut cu stângul în duelul din Liga Campionilor. Următorul meci se joacă pe ,,Alba Blaj” Arena
Savino Del Bene Scandici 3-0 Alba Blaj: Debut cu stângul în duelul din Liga Campionilor. Următorul meci se joacă pe ,,Alba Blaj” Arena Savino Del Bene Scandici (finalistă în competiția supremă în 2025) a reușit să se impună categoric, cu scorul de 3-0, împotriva celor de la Alba Blaj în debutul din Liga Campionilor. Citește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Elevii din 18 școli din România nu vor mai merge la școală vinerea: Programul-pilot al Ministerului Educației
Elevii din 18 școli din România nu vor mai merge la școală vinerea: Programul-pilot al Ministerului Educației Elevii din 18...
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în ziua de sărbătoare legală – 1 Decembrie 2025. Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în ziua de sărbătoare legală – 1 Decembrie 2025. Cum pot fi semnalate...
Știrea Zilei
Economistul Radu Georgescu: „Gunoiul economic ascuns timp de 10 ani sub preș începe să iasă pe toate părțile”
Economistul Radu Georgescu: „Gunoiul economic ascuns timp de 10 ani sub preș începe să iasă pe toate părțile” Economistul Radu...
FOTO | Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări
Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări Pe mai multe grupuri din Sebeș, de pe rețeaua...
Curier Județean
30 noiembrie 2025 | Moment istoric la Aiud: Se inaugurează monumentul eroilor români și a victimelor comunismului. Se arborează și primul drapel tricolor în centrul orașului
Moment istoric la Aiud: Se inaugurează monumentul eroilor români și a victimelor comunismului. Se arborează și primul drapel tricolor în...
29 noiembrie – 1 Decembrie 2025 | Sute de polițiști vor asigura ordinea la festivitățile de Ziua Națională a României. RECOMANDĂRI
Sute de polițiști vor asigura ordinea la festivitățile de Ziua Națională a României. RECOMANDĂRI IPJ Alba a dispus suplimentarea efectivelor...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...