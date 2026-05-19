Economistul Radu Georgescu: România are, de departe, cea mai mare inflație din Europa. Pe locul 2 este Ucraina, iar pe locul 3 este Rusia

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra modului în care este percepută inflația, susținând că nu „bunurile s-au scumpit”, ci banii și-au pierdut valoarea.

Acesta compară nivelurile actuale ale inflației din Europa și Asia, arătând că România se află pe primul loc în regiune, în timp ce state precum Ucraina și Rusia urmează în clasament, menționând că ultimele două se află în război.

Textul integral scris de Radu Georgescu, pe data de 19 mai 2026, este următorul:

Aud mereu la TV că „bunurile” s-au scumpit. De fapt, bunurile nu s-au scumpit. Din punct de vedere economic, este corect să spunem că banii s-au devalorizat. România are, de departe, cea mai mare inflație din Europa. Pe locul 2 este Ucraina, iar pe locul 3 este Rusia.

Probabil știi că în aceste țări este un război. Și în România este un „război”: un război de sărăcire accentuată a populației și a firmelor. Warren Buffett spune că inflația este mai periculoasă decât bomba atomică, deoarece este „taxa statului” care sărăcește cel mai rapid oamenii și firmele.

Săptămâna trecută s-a publicat inflația în Japonia. Prim-ministrul Sanae Takaichi (o tipă) a avut o conferință de presă și a spus că vrea să ajute populația și firmele să treacă peste perioada cu inflație mare. A propus un plan de subvenții masive pentru populație și firme. Tipa asta vrea să scadă prețul la energie și combustibili. Știi cât este inflația în Japonia? 1,7%.

Poftim?!

Iar prim-ministrul japonez este îngrijorată că inflația crește din cauza crizei de petrol și vrea să ajute populația și firmele să treacă mai ușor peste această perioadă.

Concluzii:

Vorba unui celebru film japonez: „Un fleac. Ne-au ciuruit.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI