Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia își deschide porțile către o nouă generație de… sunete: Achiziție de instrumente muzicale
Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia a lansat, marți, 19 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor instrumente muzicale.
Achiziția are loc în cadrul proiectului „Reducerea abandonului școlar la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia”, finanțat prin PNRR.
Valoarea totală estimată a achiziției este de 552.021 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 2 iunie 2026.
Prin achiziția instrumentelor muzicale se va realiza modernizarea infrastructurii educaționale și facilitarea accesului
elevilor la tehnologie prin dotarea cu instrumente muzicale a boxelor de muzică, atelierelor arte, a cabinetelor școlare și a peste 8 de săli de clasă aparținând instituției de învățământ, se arată în caietul de sarcini al licitației.
Lista de achiziție
Lista de achiziție cuprinde instrumente muzicale și echipamente aferente, structurate pe loturi, după cum urmează:
Din primul lot fac parte două trompete, două flaute, două clarinete, două saxofoane, trei naiuri și o piculină.
În al doilea lot sunt incluse 7 pianine
Lotul al treilea reunește patru viori cu accesorii, trei chitare, un amplificator pentru chitară și două viole.
În cadrul ultimului lot este prevăzut un pian.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
