Liceul de Arte „Regina Maria" Alba Iulia își deschide porțile către o nouă generație de… sunete: Achiziție de instrumente muzicale

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia își deschide porțile către o nouă generație de… sunete: Achiziție de instrumente muzicale

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia a lansat, marți, 19 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor instrumente muzicale.

Achiziția are loc în cadrul proiectului „Reducerea abandonului școlar la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia”, finanțat prin PNRR.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 552.021 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 2 iunie 2026.

Prin achiziția instrumentelor muzicale se va realiza modernizarea infrastructurii educaționale și facilitarea accesului
elevilor la tehnologie prin dotarea cu instrumente muzicale a boxelor de muzică, atelierelor arte, a cabinetelor școlare și a peste 8 de săli de clasă aparținând instituției de învățământ, se arată în caietul de sarcini al licitației.

Lista de achiziție

Lista de achiziție cuprinde instrumente muzicale și echipamente aferente, structurate pe loturi, după cum urmează:

Din primul lot fac parte două trompete, două flaute, două clarinete, două saxofoane, trei naiuri și o piculină.

În al doilea lot sunt incluse 7 pianine

Lotul al treilea reunește patru viori cu accesorii, trei chitare, un amplificator pentru chitară și două viole.

În cadrul ultimului lot este prevăzut un pian.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

FOTO | Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care cu ani în urmă a fost construită și o microcentrală eolioană

Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care cu ani în urmă a fost construită și o microcentrală eolioană A fost finalizat cu succes proiectul prin care în comuna Ciugud a fost construit un parc fotovoltaic, au anunțat, vineri, 15 mai 2026, reprezentanții […]

Șofer de motocicletă trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru conducere sub influența alcoolului: A fost depistat cu peste 1,30 g/l alcool pur în sânge

Șofer de motocicletă trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru conducere sub influența alcoolului: A fost depistat cu peste 1,30 g/l alcool pur în sânge Judecătoria Alba Iulia a dispus, vineri, 15 mai 2026 începerea judecății într-un dosar penal ce vizează un bărbat din localitatea Țelna, acuzat de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. […]

1 Iunie 2026 | Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!", organizat de IPJ Alba, la a doua ediție: Cum poți dona pentru a participa

1 Iunie 2026 | Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!", organizat de IPJ Alba, la a doua ediție: Cum poți dona pentru a participa Și în acest an, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul de Poliție Județean Alba organizează Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!", aflat la cea de-a doua […]

