VIDEO SPECTACULOS | Deszăpezirea pe Transfăgărășan, în punctul cel mai dificil: Se acționează pe cal mai mare culoar de avalanșă

Deszăpezirea pe Transfăgărășan, în punctul cel mai dificil: Se acționează pe cal mai mare culoar de avalanșă

Deszăpezirea de pe Transfăgărășan a ajuns în punctul cel mai dificil.

Este vorba de cel mai mare culoar de avalanșă pe traseu, au anunțat în seara zilei de marți, 19 mai 2026 reprezentanții DRDP Brașov.

„În această zonă grosimea stratului de zăpadă depășește 5 metri.

Zona este plină de bolovani aduși de avalanșe de pe versanți.

Cu toate acestea avansăm într-un ritm susținut prin nămeți, cu ajutorul utilajelor grele, scopul nostru fiind să deszăpezim drumul până la mijlocul lunii iunie”, au precizat reprezentanții DRDP Brașov.

video: DRDP Brașov

