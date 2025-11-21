Metalurgistul Cugir – Hidro Mecanica Șugag 9-1 (4-0), în derby „de Alba”, Bura – „careu”! „Roș-albaștrii” s-au distrat cu „lanterna roșie”!

Metalurgistul Cugir – Hidro Mecanica Șugag 9-1 (4-0), în derby „de Alba”! „Roș-albaștrii” au făcut scor pe seama „lanternei roșii”!!!

Un derby „de Alba” disproporționat, „roș-albaștrii” realizând scorul stagiunii în Seria 7, remarcându-se Bura, cu un „careu”, 4 reușite, în actul secund!

Metalurgistul Cugir a realizat scorul stagiunii curente, lovind fără milă un oponent depășit de evenimente.

Gazdele au deschis rapid scorul prin Mâlnă (5, la centrare Șaucă) și l-au majorat prin Petra (9, pasă P. Pahone), între acestea fiind bara lui Boldor (11). Cugirul se distanțează, cu a treia reușită în nici 10 minute, gol al ucraineanului Liubashov (14, la centrarea lui P. Pahone, prima sa reușită stagională). Oaspeții au avut bară la 0-1 (Boldor), o bară fiind trecută și în dreptul lui P. Pahone (17). Talentatul jucător al Cugirului, P. Pahone și-a trecut numele pe lista marcatorilor (30), dupăî o primă jumătate de oră de vis a „roș-albaștrilor”

La reluare au mai punctat Bura (60) și Mâlnă (67), pentru set. Todoran a redus ecartul din penalty (77), însă tot Bura a desăvârșit un scor umilitor, cu trei noi reușite (hat-trick, 75, 83 și 90), un „careu” de senzație bifat în nici 30 de minute. În actul secund, în minutul 67 a debutat în eșalonul terț, la gazde, tânărul Paul Sebastian Cuțitei (17 ani împliniți în luna august)

