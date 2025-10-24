Timișul Șag – CIL Blaj 1-1 (0-1), în Seria 7 din Liga 3 | Echipa din „Mica Romă”, egalată în minutul 89, în penultima rundă a turului.

Echipa din „Mica Romă” a realizat o remiză în deplasare cu vecina din ierarhie Timișul Șag, după ce a condus până în minutul 89. Formația condusă de Daniel Tătar este la a treia confruntare în care nu a pierdut, regretele fiind însă din cauza egalării survenite în final (experimentatul Ivanovici, 89).

CIL Blaj a marcat prin ghanezul Mensah (18, reluare din careu la centrarea lui R. Popa), a doua rundă externă consecutivă în care punctează mijlocașul african. Vizitatorii au scăpat 3 puncte prețioase printre degete, fiind egalați în minutul 89.

Echipa din „Mica Romă” vine după două jocuri consecutive adjudecate (2-1 la Hațeg, 6-0 cu Hidro Mecanica Șugag) și înfruntă vecina din ierarhie, situată la 3 „lungimi” în spate, grupare care nu a pierdut sub comanda lui Cristian Gălan (4 puncte strânse în două întâlniri).

