MÂINE | Concurs de tenis de masă la sala polivalentă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Inițiativă pentru încurajarea mișcării în rândul tinerilor

Concurs de tenis de masă la sala polivalentă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Inițiativă pentru încurajarea mișcării în rândul tinerilor

Într-o perioadă în care ritmul vieții cotidiene îi determină pe mulți tineri să adopte obiceiuri sedentare, inițiativele care încurajează mișcarea și competiția sănătoasă devin mai valoroase ca oricând.

Concursul de tenis de masă organizat de masteranzii EFSAE, anul I, își propune să aducă în prim-plan importanța sportului de masă în rândul studenților Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, oferind totodată un cadru prietenos și dinamic pentru socializare și dezvoltare personală.

Evenimentul aflat la prima ediție este programat pentru data de 19 mai 2026, începând cu ora 12:00, și va avea loc în sala polivalentă a universității (pe Strada Vasile Alecsandri, nr.40), un spațiu potrivit pentru desfășurarea unei competiții energice și bine organizate.

Participanții, vor fi studenți ai UAB, împărțiți pe categorii – fete și băieți – pentru a asigura un cadru echitabil și competitiv.

Evenimentul își propune să aducă în prim-plan importanța sportului de masă în rândul studenților, iar intrarea este gratuită pentru spectatori.

