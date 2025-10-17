CIL Blaj – Hidro Mecanica Șugag 6-0 (5-0), în duelul conjudețenelor!!! Echipa din „Mica Romă”, set cu „lanterna roșie”
CIL Blaj a învins Hidro Mecanica Șugag în etapa a opta din Seria 7 a eșalonului terț, scor 6-0 (5-0)
Gruparea din „Mica Romă” a câștigat al doilea joc consecutiv, fără emoții, rezultat stabilit după nicio jumătate de oră, iar nou-promovata de pe Valea Frumoasei este într-o criză acută, cu 8 insuccese la rând și în postura de „lanternă roșie”
Citește și: FOTO | CIL Blaj, victorie uriașă, cu Poli, primul succes acasă pentru CSM Unirea, întâiul eșec suferit de CSU
CIL Blaj s-a distrat cu Hidro Mecanica Șugag, echipa din „Mica Romă” câștigând categoric duelul. Gazdele au marcat pe bandă rulantă în prima repriză, prin Taifas (3, 8, 21), Jica (23), Drăgan (26) – prima reușită în Liga 3, 5 reușite în nici o jumătate de oră. Nou-promovata de pe Valea Sebeșului face figurație în Liga 3, devenind ciuca bătăilor și înregistrând umilință după umilință
Zarurile au fost aruncate, iar în actul secund s-a mai consemnat doar dubla reușită de juniorul Drăgan (89)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 0-6 (0-5), într-un derby „de Alba” disproporționat! „Alb-negrii”, a opta victorie consecutivă
Liga 3, Seria 7: CSM Unirea Alba Iulia, set la zero în derby „de Alba”, cu CSU Alba Iulia! La Sebeș, pe „Pielarul”, CSM Unirea Alba Iulia și-a respectat statutul de favorită și a câștigat categoric disputa cu concitadina CSU Alba Iulia, scor 6-0 (5-0), unul care vorbește de la sine despre derularea ostilităților. Citește și: […]
Liga 3, Seria 7, alte două derby-uri „de Alba”, la Sebeș și la Blaj | Metalurgistul Cugir, deplasare în Timiș
Liga 3, Seria 7, alte două derby-uri „de Alba”, la Sebeș și la Blaj, vineri, 17 octombrie | Metalurgistul Cugir, deplasare în Timiș Runda a noua din Seria 7 a Ligii 3 propune două noi dueluri între combatante din Alba, la Sebeș, pe „Pielarul”, respectiv la Blaj, pe „CIL Veza”, ambele întâlniri fiind programate vineri, […]
Campioana Volei Alba Blaj, debut dificil în Divizia A1, în deplasare cu rivala CSO Voluntari
Campioana Volei Alba Blaj, debut dificil în Divizia A1, în deplasare cu rivala CSO Voluntari Campioana Volei Alba Blaj are parte de un debut dificil de stagiune în Divizia A1, în deplasare cu rivala CSO Voluntari (duminică, 19 octombrie, ora 16.00, în direct la TVR Sport.). Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj a pierdut acasă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan, reacție după declarația șefului Anaf despre ,,gemul făcut de bunica”: Nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală
Ilie Bolojan, reacție dupî declarația făcută de șeful Anaf despre ,,gemul făcut de bunica”: Nu cu gemul trebuie să ne...
Blocul afectat de explozia din București va fi demolat: Ilie Bolojan explică de ce nu mai poate fi salvat
Blocul afectat de explozia din București va fi demolat: Ilie Bolojan explică de ce nu mai poate fi salvat Premierul...
Știrea Zilei
Reforma administrativă propusă de Cseke Attila: Reduceri diferențiate de posturi și criterii noi pentru rangul localităților
Cseke Attila, la Sebeș: Reforma administrativă trebuie să fie diferențiată, nu uniformă. „Nu e corect să aplicăm aceeași măsură pentru...
Statul „serios” a blocat pentru trei luni primirea facturilor pentru proiectele Anghel Saligny. Cseke Attila: „Primarii au fost anunțați”
Statul „serios” a blocat pentru trei luni primirea facturilor pentru proiectele Anghel Saligny. Cseke Attila: „Primarii au fost anunțați” Începând...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025 Distribuție Energie...
20 octombrie 2025 | Ștafeta Invictus 2025 ajunge la Alba Iulia: Întâmpinarea echipei INVICTUS și predarea ștafetei la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul. Programul
20 octombrie 2025 | Ștafeta Invictus 2025 ajunge la Alba Iulia: Întâmpinarea echipei INVICTUS și predarea ștafetei la Statuia ecvestră...
Politică Administrație
„Ocna Mureș Verde” – Peste 8500 mp de spațiu public din singura stațiune balneară din județul Alba, revitalizați printr-un proiect de dezvoltare urbană de 18 milioane de lei
„Ocna Mureș Verde” – Peste 8500 mp de spațiu public din singura stațiune balneară din județul Alba, revitalizați printr-un proiect...
FOTO | Centru multifuncțional inaugurat în satul Hăpria, din comuna Ciugud: Vechea clădire a școlii din localitate, reabilitată și renovată
Centru multifuncțional inaugurat în satul Hăpria, din comuna Ciugud: Vechea clădire a școlii din localitate, reabilitată și renovată Satul Hăpria,...
Opinii Comentarii
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele sale
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele...
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla rata de supraviețuire
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla...