CIL Blaj – Hidro Mecanica Șugag 6-0 (5-0), în duelul conjudețenelor!!! Echipa din „Mica Romă”, set cu „lanterna roșie”

CIL Blaj a învins Hidro Mecanica Șugag în etapa a opta din Seria 7 a eșalonului terț, scor 6-0 (5-0)

Gruparea din „Mica Romă” a câștigat al doilea joc consecutiv, fără emoții, rezultat stabilit după nicio jumătate de oră, iar nou-promovata de pe Valea Frumoasei este într-o criză acută, cu 8 insuccese la rând și în postura de „lanternă roșie”

Citește și: FOTO | CIL Blaj, victorie uriașă, cu Poli, primul succes acasă pentru CSM Unirea, întâiul eșec suferit de CSU

CIL Blaj s-a distrat cu Hidro Mecanica Șugag, echipa din „Mica Romă” câștigând categoric duelul. Gazdele au marcat pe bandă rulantă în prima repriză, prin Taifas (3, 8, 21), Jica (23), Drăgan (26) – prima reușită în Liga 3, 5 reușite în nici o jumătate de oră. Nou-promovata de pe Valea Sebeșului face figurație în Liga 3, devenind ciuca bătăilor și înregistrând umilință după umilință

Zarurile au fost aruncate, iar în actul secund s-a mai consemnat doar dubla reușită de juniorul Drăgan (89)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI