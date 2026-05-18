Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 31 mai 2026: Zile foarte calde, dar și perioade cu ploi

Ioana Oprean

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a dat publicității, luni, 18 mai 2026, o estimare a evoluției pe regiuni a valorilor termice și precipitațiilor în intervalul 18-31 mai 2026.

Conform prognozei pe 2 săptămâni, în Trnsilvania, finalul celei de-a doua decade și ultima decadă a lunii mai vor fi caracterizate de un regim termic apropiat de normalul climatologic specific acestei perioade.

Vor fi variații termice de la un interval la altul, astfel în cele mai calde zile, temperaturile maxime vor fi în marea lor majoritate apropiate de 25 de grade, iar în perioadele cu ploi, vor scădea spre o medie de 20…21 de grade.

Media temperaturilor minime va fi în creștere de la 8…9 grade, până spre 11…12 grade în 22 și 23 mai 2026, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 10 grade, desigur cu cele mai scăzute valori în depresiuni.

Averse vor fi în cea mai mare parte a intervalului, însă cu o probabilitate mai mare în perioada 20-25 mai 2026, când vor fi și cantități de apă însemnate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

