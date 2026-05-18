Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 31 mai 2026: Zile foarte calde, dar și perioade cu ploi
Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 31 mai 2026: Zile foarte calde, dar și perioade cu ploi
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a dat publicității, luni, 18 mai 2026, o estimare a evoluției pe regiuni a valorilor termice și precipitațiilor în intervalul 18-31 mai 2026.
Citește și: Cum va fi VREMEA în România în săptămâna 18-24 mai 2026: Instabilitate atmosferică accentuată de la mijlocul săptămânii
Conform prognozei pe 2 săptămâni, în Trnsilvania, finalul celei de-a doua decade și ultima decadă a lunii mai vor fi caracterizate de un regim termic apropiat de normalul climatologic specific acestei perioade.
Vor fi variații termice de la un interval la altul, astfel în cele mai calde zile, temperaturile maxime vor fi în marea lor majoritate apropiate de 25 de grade, iar în perioadele cu ploi, vor scădea spre o medie de 20…21 de grade.
Media temperaturilor minime va fi în creștere de la 8…9 grade, până spre 11…12 grade în 22 și 23 mai 2026, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 10 grade, desigur cu cele mai scăzute valori în depresiuni.
Averse vor fi în cea mai mare parte a intervalului, însă cu o probabilitate mai mare în perioada 20-25 mai 2026, când vor fi și cantități de apă însemnate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese
Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese Un grup farmaceutic din Japonia a emis un avertisment către medici privind administrarea unui medicament folosit în tratarea unor afecțiuni autoimune rare, autorizat inclusiv în România, după raportarea mai multor decese asociate utilizării acestuia. Un grup farmaceutic japonez […]
Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita” de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF și direcțiile financiare locale dețin deja aceste date”
Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita” de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF și direcțiile financiare locale dețin deja aceste date” Un studiu semnat de economiștii Cornel Ban și Cristian Pop, publicat de Fundația Friedrich Ebert Stiftung (FES), susține că România se confruntă cu o „malformație fiscală” severă, […]
Datoria externă a României a crescut cu 3 miliarde de euro în primele luni din 2026: Anunțul făcut de Banca Națională a României
Datoria externă a României a crescut cu 3 miliarde de euro în primele luni din 2026: Anunțul făcut de Banca Națională a României Banca Națională a României (BNR) a anunțat luni că datoria externă totală a țării a continuat să crească în primele trei luni ale anului 2026, majorându-se cu 3,06 miliarde de euro, până […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese
Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese Un grup farmaceutic...
Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita” de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF și direcțiile financiare locale dețin deja aceste date”
Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita” de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF...
Știrea Zilei
Scene de gelozie la Șibot: Un bărbat din Cugir, REȚINUT după ce a spart parbrizul unei mașini în care se afla fosta sa parteneră alături de un alt bărbat
Scene de gelozie la Șibot: Un bărbat din Cugir, REȚINUT după ce a spart parbrizul unei mașini în care se...
Bărbatul de 64 de ani, din Roșia de Secaș, care a lovit cu un cuțit un consătean, în zona inimii, ARESTAT: Este cercetat pentru tentativă de omor
Bărbatul de 64 de ani, din Roșia de Secaș, care a lovit cu un cuțit un consătean, în zona inimii,...
Curier Județean
23 mai 2026 | „Noaptea Muzeelor” la Aiud: Activități pentru copii, părinți, bunici și toți iubitorii de cultură și voie bună. PROGRAM
„Noaptea Muzeelor” la Aiud: Activități pentru copii, părinți, bunici și toți iubitorii de cultură și voie bună. PROGRAM Și la...
MÂINE | Concurs de tenis de masă la sala polivalentă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Inițiativă pentru încurajarea mișcării în rândul tinerilor
Concurs de tenis de masă la sala polivalentă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Inițiativă pentru încurajarea mișcării...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile...
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Opinii Comentarii
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...