FOTO | Trei eleve de la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, PREMIATE la un concurs desfășurat la Arad

Trei eleve de la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, PREMIATE la un concurs desfășurat la Arad

Vineri, 15 mai 2026, trei eleve, alături de profesorii lor coordonatori de la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, au participat la Concursul-Simpozion Național de Specialitate „Expectative”, organizat de Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad.

„Elevele au prezentat proiecte, respectiv produse obținute în laboratorul de chimie și în atelierul de ceramică, obținând rezultate frumoase, ceea ce ne face să credem că elevii noii generații mai au pasiune, talent, curiozitate și multă dorință de cunoaștere.

Rezultatele obținute ne onorează și ne dau speranța de a privi cu multă încredere spre viitor!

*Premiul II

Tema: „Producția artizanală vs. producția industrială în arta ceramică”

Elev: Molnar Viviana – clasa a X-a C profesională / operator ceramică fină

Profesori coordonatori: Floca Alina, Vințan Asinefta

*Premiul III

Tema: „Darmina Twin Essence” – apă de toaletă

Eleve: Turuș Heiuș Dariana Ioana și Marc Carmina Alexandra Maria, din clasa a IX-a A / tehnician chimist de laborator

Profesor coordonator: Pitea Carmen-Gabriela

Felicitări elevilor și profesorilor coordonatori pentru muncă, creativitate și dedicare! Mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia.

