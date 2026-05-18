FOTO | Trei eleve de la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, PREMIATE la un concurs desfășurat la Arad

Vineri, 15 mai 2026, trei eleve, alături de profesorii lor coordonatori de la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, au participat la Concursul-Simpozion Național de Specialitate „Expectative”, organizat de Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad.

„Elevele au prezentat proiecte, respectiv produse obținute în laboratorul de chimie și în atelierul de ceramică, obținând rezultate frumoase, ceea ce ne face să credem că elevii noii generații mai au pasiune, talent, curiozitate și multă dorință de cunoaștere.

Rezultatele obținute ne onorează și ne dau speranța de a privi cu multă încredere spre viitor!

*Premiul II

Tema: „Producția artizanală vs. producția industrială în arta ceramică”

Elev: Molnar Viviana – clasa a X-a C profesională / operator ceramică fină

Profesori coordonatori: Floca Alina, Vințan Asinefta

*Premiul III

Tema: „Darmina Twin Essence” – apă de toaletă

Eleve: Turuș Heiuș Dariana Ioana și Marc Carmina Alexandra Maria, din clasa a IX-a A / tehnician chimist de laborator

Profesor coordonator: Pitea Carmen-Gabriela

Felicitări elevilor și profesorilor coordonatori pentru muncă, creativitate și dedicare! Mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia.

23 mai 2026 | „Noaptea Muzeelor” la Aiud: Activități pentru copii, părinți, bunici și toți iubitorii de cultură și voie bună. PROGRAM

„Noaptea Muzeelor" la Aiud: Activități pentru copii, părinți, bunici și toți iubitorii de cultură și voie bună. PROGRAM Și la Aiud va fi organizat, sâmbătă, 23 mai 2026, evenimentul „Noaptea Muzeelor". „La Aiud se dă startul unei seri speciale: evenimentul european Noaptea Muzeelor! Vă așteaptă o mulțime de activități pentru copii, părinți, bunici și toți […]

MÂINE | Concurs de tenis de masă la sala polivalentă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Inițiativă pentru încurajarea mișcării în rândul tinerilor

Concurs de tenis de masă la sala polivalentă a Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Inițiativă pentru încurajarea mișcării în rândul tinerilor Într-o perioadă în care ritmul vieții cotidiene îi determină pe mulți tineri să adopte obiceiuri sedentare, inițiativele care încurajează mișcarea și competiția sănătoasă devin mai valoroase ca oricând. Concursul de tenis de […]

23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – istorie, patrimoniu și experiențe culturale pentru toate vârstele. PROGRAMUL complet

Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – istorie, patrimoniu și experiențe culturale pentru toate vârstele. PROGRAMUL complet Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizează vineri, 23 mai 2026, cea de-a XV-a ediție a evenimentului „Noaptea Muzeelor", sub genericul „Noaptea în care istoria prinde viață", unul dintre cele mai importante proiecte culturale dedicate […]

