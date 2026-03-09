Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice: Sunt vizate mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii și spațiile de la locul de muncă

Reguli mai dure pentru utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului sunt propuse într-un proiect legislativ depus recent la Senat. Inițiativa vizează extinderea interdicțiilor existente pentru fumat și asupra acestor produse moderne. Scopul este reducerea consumului, protejarea nefumătorilor și descurajarea tinerilor să înceapă să fumeze.

Ce prevede proiectul privind folosirea țigărilor electronice

Potrivit proiectului înregistrat la Senat, folosirea țigărilor electronice, a flacoanelor de reumplere, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere ar urma să fie interzisă în mai multe spații publice.

Printre acestea se numără toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii.

Inițiatorii proiectului consideră că actuala legislație nu acoperă suficient noile produse apărute pe piață. În prezent, multe dintre aceste dispozitive pot fi utilizate în spații închise fără restricții clare, ceea ce creează situații în care persoanele nefumătoare sunt expuse la vapori sau aerosoli proveniți din aceste produse.

Prin extinderea regulilor existente pentru fumat și asupra dispozitivelor electronice, autoritățile urmăresc să reducă expunerea la fumat pasiv și să creeze un cadru mai strict pentru utilizarea acestor produse.

De ce vor autoritățile reguli mai stricte pentru fumat

Inițiatorii proiectului susțin că evoluția rapidă a pieței produselor alternative la tutun a depășit legislația actuală. Legea nr. 360/2002, care reglementează fumatul în România, nu include în mod explicit multe dintre produsele moderne apărute în ultimii ani.

Țigările electronice și dispozitivele pentru încălzirea tutunului sunt promovate adesea ca alternative mai puțin nocive, însă specialiștii atrag atenția că ele pot contribui la creșterea consumului de nicotină, mai ales în rândul tinerilor.

Prin noile reguli, inițiatorii proiectului urmăresc să limiteze accesul la aceste produse în spațiile frecventate de public și să reducă atractivitatea lor pentru minorii care ar putea fi tentați să le încerce.

Ce alte măsuri au fost propuse pentru reglementarea acestor produse

Nu este pentru prima dată când în Parlament apare o inițiativă legislativă care vizează reglementarea țigărilor electronice. În 2023, un alt proiect depus la Senat propunea ca țigările electronice și produsele similare să fie considerate produse din tutun.

În acel caz, inhalarea vaporilor eliberați de aceste dispozitive ar fi fost considerată fumat, ceea ce ar fi însemnat aplicarea automată a tuturor restricțiilor deja existente pentru țigările clasice.

De asemenea, acel proiect prevedea interzicerea vânzării către minori a tuturor produselor similare tutunului, inclusiv a țigărilor electronice. În plus, erau propuse restricții privind publicitatea, promovarea și sponsorizarea produselor din tutun și a celor alternative.

Pentru ca noile reguli să intre în vigoare, proiectul trebuie să parcurgă toate etapele legislative. Acesta trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat ulterior în Monitorul Oficial. Numai după finalizarea acestor proceduri interdicțiile ar putea deveni aplicabile în mod oficial.

