Tichete de masă 2025 | Valoarea bonurilor, majorată la 45 de lei. Legea intră în vigoare din noiembrie
Deputații au votat majorarea tichetelor de masă la 45 de lei. Legea intră în vigoare din noiembrie
Valoarea maximă a tichetului de masă crește la 45 de lei, începând cu luna noiembrie. Iniţiativa legislativă a fost adoptată şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.
Conform noilor reglementări, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 45 de lei, față de 40 de lei, cât era prevăzut anterior. Amendamentul a fost introdus în forma finală a proiectului la Camera Deputaților.
Totodată, actul normativ prevede că, în situația în care tichetele de creșă nu pot fi emise pe suport electronic, angajatorul va achita direct contravaloarea acestora unității de învățământ preșcolar la care copilul angajatului este înscris.
Proiectul fusese deja adoptat de Senat, iar după votul final din Camera Deputaților, legea urmează să fie promulgată și aplicată începând cu luna noiembrie 2025.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză pentru analfabetismul funcțional. Ministrul Educației trage un semnal de alarmă pentru sistemul școlar
Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor, afirmă ministrul Educației Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, susține că principalul motiv pentru care mulți elevi ajung analfabeți funcțional este lipsa de pregătire a cadrelor didactice. „Nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte. Copiii vin cu niveluri normale […]
CCR amână din nou decizia privind legea pensiilor private. Românii din Pilonul II și III rămân în așteptare
CCR amână DIN NOU decizia privind legea pensiilor private Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou pronunțarea pe legea privind plata pensiilor private, urmând ca o decizie să fie luată pe 25 noiembrie. Actul normativ stabilește modul în care pot fi retrași banii din Pilonul II și III, iar asupra sa au fost […]
Măsuri drastice pentru românii care nu își plătesc impozitele și amenzile: Nu vor mai putea vinde mașini, să construiască locuințe și ar putea rămâne fără permis auto
Restricții pentru românii care nu își plătesc impozitele și amenzile: Nu vor mai putea vinde mașini, să construiască locuințe și ar putea rămâne fără permis auto Românii cu datorii la stat riscă să fie loviți de o serie de interdicții majore, conform unui nou proiect de lege inițiat de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Persoanele care […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză pentru analfabetismul funcțional. Ministrul Educației trage un semnal de alarmă pentru sistemul școlar
Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor, afirmă ministrul Educației Ministrul Educației și Cercetării,...
CCR amână din nou decizia privind legea pensiilor private. Românii din Pilonul II și III rămân în așteptare
CCR amână DIN NOU decizia privind legea pensiilor private Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou pronunțarea pe...
Știrea Zilei
VIDEO | Captură de DROGURI făcută de DIICOT și BCCO din Alba Iulia: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și Sibiu. Au fost vândute și către minori
Captură de DROGURI făcută de polițiștii din Alba: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și...
DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani
DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani Compozitorul, pianistul și profesorul Horia...
Curier Județean
VIDEO | Acțiune a polițiștilor din Alba pentru combaterea încălcării regimului de viteză: Amenzi de peste 16.000 de lei pentru șoferi
Acțiune a polițiștilor din Alba pentru combaterea încălcării regimului de viteză: Amenzi de peste 16.000 de lei pentru șoferi Astăzi,...
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 50 de ani, dintr-un sat din Blaj, căutat de polițiști după ce a plecat de la domiciliu la muncă și nu s-a mai întors acasă
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 50 de ani, dintr-un sat din Blaj, căutat de polițiști după ce a...
Politică Administrație
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai mici în 2026”
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai...
Opinii Comentarii
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...