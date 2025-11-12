Tichete de masă 2025 | Valoarea bonurilor, majorată la 45 de lei. Legea intră în vigoare din noiembrie

Deputații au votat majorarea tichetelor de masă la 45 de lei. Legea intră în vigoare din noiembrie

Valoarea maximă a tichetului de masă crește la 45 de lei, începând cu luna noiembrie. Iniţiativa legislativă a fost adoptată şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Conform noilor reglementări, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 45 de lei, față de 40 de lei, cât era prevăzut anterior. Amendamentul a fost introdus în forma finală a proiectului la Camera Deputaților.

Totodată, actul normativ prevede că, în situația în care tichetele de creșă nu pot fi emise pe suport electronic, angajatorul va achita direct contravaloarea acestora unității de învățământ preșcolar la care copilul angajatului este înscris.

Proiectul fusese deja adoptat de Senat, iar după votul final din Camera Deputaților, legea urmează să fie promulgată și aplicată începând cu luna noiembrie 2025.

