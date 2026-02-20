Tichete de energie 2026 | Acordarea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică va continua până la 31 decembrie
Acordarea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică va continua până la 31 decembrie 2026
Sprijinul acordat prin OUG nr. 35/2025 pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică continuă până la finalul anului 2026, oferind stabilitate și predictibilitate pentru persoanele și familiile cu venituri reduse, a anunțat, vineri, 20 februarie 2026, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).
Până în prezent, conform ANPIS, în aplicația EPIDS au fost înregistrate un număr total de 1.016.852 cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care 724.847 au fost declarate eligibile, în conformitate cu condițiile de eligibilitate prevăzute de OUG nr. 35/2025. Datele evidențiază interesul constant pentru această măsură de sprijin și necesitatea menținerii protecției acordate gospodăriilor vulnerabile.
De la debutul măsurii de sprijin și până la ultima plată efectuată, în luna februarie 2026 pentru drepturile aferente lunii ianuarie 2026, ANPIS a realizat plăți în valoare totală de aproximativ 197,6 milioane lei pentru un număr mediu de 714.082 beneficiari eligibili la nivel național.
Sprijinul constă în acordarea unui tichet electronic de energie în valoare de 50 lei lunar, sumă care poate fi utilizată exclusiv pentru plata facturilor de energie electrică aferente locului de consum declarat.
„În contextul prelungirii perioadei de aplicare a măsurii până la 31 decembrie 2026, ANPIS încurajează cetățenii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate să depună cereri prin aplicația EPIDS, fie online, fie prin intermediul oficiilor poștale sau al primăriilor.
Solicitanții sunt rugați să acorde o atenție deosebită completării cererii în aplicația EPIDS, în special în ceea ce privește corectitudinea datelor de identificare (nume, prenume, CNP, precum și valabilitatea actului de identitate) și a datelor aferente locului de consum. Introducerea eronată a acestor informații poate conduce la invalidarea sau neeligibilitatea cererii.
Precizăm că veniturile înregistrate la Agenția Națională de Administrare Fiscală și la Casa Națională de Pensii Publice nu se completează în cerere, acestea fiind verificate automat prin interogarea bazelor de date puse la dispoziție de către cele două instituții.
Totodată, menționăm că, după transmiterea cererii în aplicație, aceasta nu mai poate fi modificată. În situația identificării unor erori, este necesară anularea cererii inițiale și depunerea unei noi solicitări cu datele corecte.
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială rămâne angajată în aplicarea eficientă a măsurilor de protecție socială și în asigurarea accesului la sprijin pentru toate persoanele care îndeplinesc criteriile legale.
Pentru informații sau clarificări în ceea ce privește acordarea sprijinului pentru energie electrică, cetățenii pot contacta call-center-ul ANPIS la numărul 021 9309 sau pot transmite solicitări la adresa de e-mail [email protected]”, se arată într-un comunicat ANPIS.
