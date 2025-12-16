TICHETE DE ENERGIE 2025-2026 | Ce se întâmplă cu tichetele de energie care nu sunt folosite. Când expiră drepturile de plată

Pensionarii din România cu venituri mici beneficiază în 2025-2026 de vouchere pentru plata facturilor la energie electrică, însă mulți se întreabă ce se întâmplă cu tichetele nefolosite, dar și până când pot fi utilizate. Regulile privind valabilitatea și modalitatea de solicitare sunt esențiale pentru ca aceștia să nu piardă sprijinul oferit de stat.

Cine poate solicita tichetele de energie și pentru ce perioadă

Sprijinul financiar este destinat pensionarilor cu pensii mici și persoanelor vulnerabile, care pot primi lunar vouchere de 50 de lei pentru plata facturilor la curent electric.

Ajutorul se acordă pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026, iar valoarea totală pentru beneficiarii eligibili poate ajunge la 450 de lei. Sunt eligibile persoanele cu pensii sau venituri de până la 1.950 lei dacă locuiesc singure și până la 1.780 lei în cazul gospodăriilor cu mai multe persoane. Orice venit suplimentar în afara pensiei poate face ca solicitantul să nu mai fie eligibil.

Tichetele pot fi primite fie în format fizic, fie electronic, pe e-mail, și pot fi folosite pentru plata facturilor la energie doar în luna în care se depune cererea, fără posibilitatea de plăți retroactive.

Ce se întâmplă cu voucherele de energie nefolosite

Conform OUG 35/2025, sumele asociate tichetelor de energie neutilizate nu se pierd automat. Soldul din contul de mandat asociat locului de consum poate fi folosit în termen de 12 luni de la data ultimei încărcări.

Astfel, chiar dacă beneficiarul nu utilizează voucherul în luna primirii lui, valoarea rămâne disponibilă pentru consum ulterior, permițând folosirea sprijinului până în martie 2027.

Această măsură oferă flexibilitate suplimentară și asigură că pensionarii pot gestiona mai eficient plata facturilor lunare, fără a pierde drepturile valoroase acordate de stat.

Cum se solicită tichetele de energie

Pentru a primi sprijinul, pensionarii trebuie să depună cerere prin una dintre următoarele metode:

-online, prin platforma EPIDS

-la oficiul poștal

-la primărie

Depunerea cererii se face pentru fiecare lună în parte, iar ajutorul va fi acordat doar din luna în care s-a înregistrat solicitarea. Personalul oficiilor poștale și al primăriilor are obligația de a introduce datele solicitanților în aplicația electronică în maximum trei zile lucrătoare.

Tichetele electronice primite pe e-mail pot fi printate cu ușurință și folosite direct pentru plata facturilor, oferind astfel o modalitate rapidă și comodă de a beneficia de sprijinul acordat de stat.

Prin respectarea acestor reguli, pensionarii pot beneficia integral de sprijinul oferit de stat și își pot reduce semnificativ costurile lunare la energie electrică, fără a pierde bani din cauza neutilizării voucherelor.

