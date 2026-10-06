Actualitate

Tichete de creșă, în valoare de 770 de lei din octombrie 2026: Noile sume stabilite pentru angajați

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Tichete de creșă, în valoare de 770 de lei din octombrie 2026: Noile sume stabilite pentru angajați

Angajații din România care primesc tichete de creșă trebuie să aibă în vedere noile valori stabilite pentru a doua jumătate a anului 2026. 

Petrecerea Divorțaților

Pentru tichetele de creșă, ordinul publicat în Monitorul Oficial stabilește că valoarea de 770 de lei se aplică începând cu luna octombrie, scrie mediafax.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au stabilit, prin Ordinul nr. 1.255/1.187/2026, valoarea tichetelor de creșă pentru semestrul al doilea al anului.

Astfel, începând cu octombrie 2026, suma lunară care poate fi acordată sub forma tichetelor de creșă este de 770 de lei, mai notează sursa citată.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 830 din 30 septembrie 2026 și a fost emis în aplicarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și a normelor metodologice aferente.

Valoarea de 770 de lei nu este limitată la ultimele luni din acest an. Potrivit ordinului, aceasta va fi menținută și pentru lunile februarie și martie 2027, primele două luni avute în vedere de actul normativ pentru semestrul I al anului viitor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

George Simion pune presiune pe PSD: „Nicuşor Dan trebuie suspendat!” AUR cere parlamentarilor să semneze pentru demersul de suspendare

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

6 octombrie 2026

De

George Simion pune presiune pe PSD: „Nicuşor Dan trebuie suspendat!” AUR cere parlamentarilor să semneze pentru demersul de suspendare Preşedintele AUR, George Simion, intensifică presiunea asupra parlamentarilor PSD în tentativa de a strânge numărul necesar de semnături pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan. Liderul AUR anunţă că va pune la dispoziţia parlamentarilor social-democraţi tabelul pentru semnături […]

Citește mai mult

Actualitate

Cine este Luca Niculescu, desemnat pentru funcția de premier de Nicușor Dan: Fost jurnalist și fost președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

6 octombrie 2026

De

Cine este Luca Niculescu, desemnat pentru funcția de premier de Nicușor Dan: Fost jurnalist și fost președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța Diplomatul Luca Niculescu a fost desemnat, luni seara, pentru funcția de prim-ministrul, de către Nicușor Dan, la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în […]

Citește mai mult

Actualitate

Călin Georgescu, scos marți din Arestul Central pentru noi audieri. Și soția sa a ajuns la DIICOT: Susținătorii au întâmpinat-o cu urale și au scandat „Cristela Georgescu este Prima Doamnă”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

6 octombrie 2026

De

Călin Georgescu, scos marți din Arestul Central pentru noi audieri. Și soția sa a ajuns la DIICOT: Susținătorii au întâmpinat-o cu urale și au scandat „Cristela Georgescu este Prima Doamnă” Fostul candidat Călin Georgescu a fost scos marți dimineața din Arestul Central și dus la sediul DIICOT, unde au loc percheziții informatice asupra dispozitivelor electronice […]

Citește mai mult