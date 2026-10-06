Tichete de creșă, în valoare de 770 de lei din octombrie 2026: Noile sume stabilite pentru angajați

Angajații din România care primesc tichete de creșă trebuie să aibă în vedere noile valori stabilite pentru a doua jumătate a anului 2026.

Pentru tichetele de creșă, ordinul publicat în Monitorul Oficial stabilește că valoarea de 770 de lei se aplică începând cu luna octombrie, scrie mediafax.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au stabilit, prin Ordinul nr. 1.255/1.187/2026, valoarea tichetelor de creșă pentru semestrul al doilea al anului.

Astfel, începând cu octombrie 2026, suma lunară care poate fi acordată sub forma tichetelor de creșă este de 770 de lei, mai notează sursa citată.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 830 din 30 septembrie 2026 și a fost emis în aplicarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și a normelor metodologice aferente.

Valoarea de 770 de lei nu este limitată la ultimele luni din acest an. Potrivit ordinului, aceasta va fi menținută și pentru lunile februarie și martie 2027, primele două luni avute în vedere de actul normativ pentru semestrul I al anului viitor.

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