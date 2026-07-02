Teodora Damian, strălucește la Campionatul Mondial de handbal feminin! Jucătoarea din Războieni-Cetate, aproape un sfert din totalul reușitelor României

Teodora Damian, strălucește la Campionatul Mondial Under 20 de handbal feminin! Jucătoarea din Războieni-Cetate, aproape un sfert din totalul reușitelor României

Teodora Damian, talentata handbalistă din Războieni-Cetate, strălucește la Campionatul Mondial Under 20 din China. Jucătoarea din Alba este cea mai bună jucătoare a României și principala realizatoare a „tricolorelor”.

În plus, Teo a primit două titluri de MVP, distincții individuale, mai întâi în confruntarea din grupa preliminară cu Germania, iar apoi în disputa cu Coreea de Sud (26-22, când a înscris 4 goluri), ultima din grupa principală.

România, în partidele de clasament pentru locurile 9-12 a pierdut jocul de ieri cu Polonia, scor 24-25 (10-10), confruntare în care Damian a marcat cele mai multe goluri, 9, deși s-a accidentat în prima repriză. „Tricolorele” vor juca pentru clasarea finală pe locurile 11-12, cu Cehia (astăzi), iar Teodora Damian a totalizat 40 de goluri înscrise la Campionatul Mondial din China, aproape un sfert din realizările reprezentativei noastre.

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