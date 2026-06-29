Sport

Handbalista Teodora Damian, din Războieni-Cetate, cea mai bună jucătoare a României la Campionatul Mondial Under 20 | Jucătoarea din Alba, principala marcatoare a „tricolorelor”, în China!

Dan HENEGAR

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Handbalista Teodora Damian, din Războieni-Cetate, cea mai bună jucătoare a României la Campionatul Mondial Under 20 | Jucătoarea din Alba, principala marcatoare a „tricolorelor”, în China!

Teodora Damian, ucătoarea cu un potențial imens, legitimată la Minaur Baia Mare și revenită după o gravă accidentare la cot, a impresionat la Campionatul Mondial din China, unde este golghetera României, cu 22 de reușite în două jocuri

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Teodora Damian a marcat 10 goluri (din 12 aruncări) fiind desemnat MVP-ul partidei cu Brazilia și alte 12 goluri (din 13 aruncări) în jocul cu Germania.

Tricolorele au înregistrat, în ordine, 40-15 cu Canada (Damian nu a evoluat), 30-28 cu Brazilia, 31-37 cu Germania.

Tricolorele, care obținuseră înainte două victorii, vor continua în competiție, în faza principală a grupelor. Campionatul Mondial de handbal feminin U20 este programat între 24 iunie și 6 iulie, în Jinzhong. Cu două victorii și un eșec, România U20 s-a calificat în faza grupelor principale, alături de Germania.

Viitoarele adversare sunt Spania și Coreea de Sud, primele două echipe clasate din Grupa D.  Programul meciurilor din grupa principală II: *29 iunie, ora 13:30: Spania – România; *30 iunie, ora 13:30: România – Coreea de Sud

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