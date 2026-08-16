Date îngrijorătoare! Economistul Radu Georgescu: ,,Eurostat spune că România are cea mai mare scădere economică din UE în 2026”

Radu Georgescu afirmă, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, că România înregistrează în 2026 cea mai mare scădere economică din Uniunea Europeană, precum și cele mai mari scăderi ale consumului, producției și serviciilor.

Textul scris de economistul Radu Georgescu este următorul:

„Radu, de ce X-lescu spune la TV sau pe internet că România este pe direcția cea bună? Pe cine să cred?” Sunt oameni care mă întreabă de ce datele prezentate de mine diferă de ale altora, de la TV și de pe internet. Nu trebuie să mă crezi pe mine. Nici pe altcineva.

Cel mai bine ar fi să gândești singur. În acest fel nu poți să fii manipulat. Eu te ajut să înțelegi principii economice complexe, explicându-le pe înțelesul tuturor. După aceea, ce faci tu cu informația depinde doar de tine.

Primul pas

Când vezi că eu spun ceva diferit față de X-lescu, deschide pagina de internet a Eurostat. Eurostat este oficiul de statistică al Comisiei Europene. Aici sunt prezentate datele tuturor țărilor din UE. Eurostat spune că România are cea mai mare scădere economică din UE în 2026. Cea mai mare scădere a consumului in 2026 Cea mai mare scădere a producției. Cea mai mare scădere a serviciilor.

România are cea mai mare inflație din Europa. Cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa.

Și acesta crește. Cel mai mare deficit comercial din Europa. Și acesta crește.

România plătește cele mai mari dobânzi la credite dintre țările din Europa. Are cea mai mare scădere a investițiilor străine.

Concluzii

Poți să mă bați, dar nu înțeleg cum cineva poate să spună că România merge pe drumul cel bun. Să fie economie!

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