FOTO | Accident rutier la Aiud, pe DN1: Impact între un autoturism și o motocicletă
Accident rutier la Aiud pe DN1: Impact între un autoturism și o motocicletă
Pompierii din Aiud intervin pentru asigurarea măsurilor la un accident petrecut pe DN1, în municipiul Aiud, după un impact între un autoturism și o motocicletă.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Aiud, pe DN1.
În accident ar fi implicate un autoturism și o motocicletă.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor medical și 1 echipaj Terapie Intensiva Mobilă SMURD.
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