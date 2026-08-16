UPDATE | Persoană scoasă din râul Mureș, în zona IMA Aiud, în stop cardio-respirator. Salvatorii au început resuscitarea
UPDATE | Persoană scoasă din râul Mureș, în zona IMA Aiud, în stop cardio-respirator. Salvatorii au început resuscitarea
Pompierii au extras din râul Mureș o persoană, duminică, 16 august 2026, în zona IMA Aiud, aceasta fiind în stop cardio-respirator. Echipajele de intervenție au început de îndată manevrele de resuscitare.
Știrea inițială
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru căutarea unei persoane posibil persoană înecată în r. Mureș, zona IMA Aiud.
Forțe alocate: 1 autospecială de primă intervenție și comandă, 1 barcă si 1 echipaj de prim ajutor.
UPDATE ISU Alba:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului și au extras din apă o persoană.
Persoana se află în stop cardio-respirator, s-au inceput manevrele de resuscitare.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
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