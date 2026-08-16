UPDATE | Persoană scoasă din râul Mureș, în zona IMA Aiud, în stop cardio-respirator. Salvatorii au început resuscitarea

Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi pensii mai mari: Cine beneficiază Românii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară înainte de 1 aprilie 2001 pot beneficia de o majorare a punctajului de pensie, în anumite condiții. Procentele diferă în funcție de perioada în care au fost plătite contribuțiile și pot […]