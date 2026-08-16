Antreprenor din Alba, despre costurile din HoReCa și „gratuitățile” impuse de stat: „El ce oferă gratuit? Eu plătesc lunar taxe și impozite pe care nu le regăsesc în ceea ce îmi oferă în schimb”
Antreprenor din Alba, despre costurile din HoReCa și „gratuitățile” impuse de stat: „El ce oferă gratuit? Eu plătesc lunar taxe și impozite pe care nu le regăsesc în ceea ce îmi oferă în schimb”
Cosmin Matieș, antreprenor și proprietarul unui restaurant din Alba Iulia, a publicat un text ferm la adresa statului în ceea ce privește situația din domeniul HoReCa.
Mai exact, acesta spune, în postarea publicată pe o rețea de socializare, că statul impune operatorilor din HoReCa să ofere gratuit apă de la robinet și ambalaj pentru mâncarea rămasă, însă costurile aferente acestor servicii sunt suportate în continuare de restaurante.
,,Statul impune gratuitatea pentru client, dar nu elimină și nici nu compensează costul pentru operator”
,,Deși probabil voi provoca o dezbatere și ceva frustrări, mă risc să scriu cele de mai jos. Statul obligă sectorului HoReCa să ofere gratuit apă de la robinet și ambalaj gratuit pentru mâncarea rămasă.
Statul impune gratuitatea pentru client, dar nu elimină și nici nu compensează costul pentru operator.…și paradoxal aceste lucruri gratuite se aplică doar în industria ospitalității…în alte domenii statul a impus ceva gratuități și nu știu eu ?! Oare noi le primim tot gratuit?”, scrie Cosmin Matieș.
,,Culmea este că în HoReCa ambalajul trebuie oferit fără cost suplimentar, dar la supermarket plătesc inclusiv pungulița”
Antreprenorul atrage atenția că, deși pentru clienți aceste produse și servicii sunt gratuite, operatorii economici plătesc pentru apa furnizată, pentru ambalaje și pentru personalul și resursele necesare pentru a le pune la dispoziția clienților.
,,Apa de la rețea, noi o plătim furnizorului și nu este nici cea mai ieftină din zonă. Iar cineva trebuie să o servească la masă, într-un spațiu care are niște costuri de funcționare pe care le enumăr mai jos.
Culmea este că în HoReCa ambalajul trebuie oferit fără cost suplimentar, dar la supermarket plătesc inclusiv pungulița în care îmi pun cele trei roșii. Acolo, practic, totul se plătește.
Ba mai fac și pe casierul: eu scanez, eu îmi încasez cumpărăturile. Sună puțin masochist.
În Horeca, pe lângă avizele obligatorii, care nu sunt nici puține, nici ieftine, utilități, salarii, taxe, reparații recurente și consumabile, să vă spun câteva dintre lucrurile pe care le mai plătește un restaurant și despre care sunt convins că foarte mulți nici nu știți că există și poate viitori patronii ar trebui să țină cont și de aceste aspecte :
* plătim analize pentru apa care vine din rețeaua publică;
* plătim verificări privind calitatea gheții;
* plătim servicii și verificări de sanitație;
* plătim verificarea și mentenanța stingătoarelor;
* plătim firme specializate pentru curățarea hotelor;
* plătim dezinsecție și deratizare;
* plătim colectarea selectivă a deșeurilor;
* plătim colectarea uleiurilor alimentare uzate;
* plătim colectarea resturilor alimentare;
* plătim detergenți și produse profesionale de igienizare avizate special de Ministerului Sănătății
* plătim separatoare și sisteme pentru reținerea grăsimilor din apele menajere provenite din bucătării;
* plătim gunoiul menajer, la tarife comerciale mai mari decât la populație.
* plătim tacâmurile care dispar;
* plătim vesela și paharele care se sparg;
* plătim anual licențe și remunerații pentru muzica difuzată în restaurant, către 5 organisme de gestiune a drepturilor de autor și conexe, sume care pot ajunge de la câteva sute bune până la câteva mii de lei pentru fiecare organizație.
,,Recunosc însă că sunt puține restaurantele respectă în aceeași măsură toate aceste obligații și proceduri.”
Și lista poate continua…
Așa că, atunci când statul impune că ceva trebuie oferit „gratuit”, întrebarea mea este: el ce oferă gratuit? Eu plătesc lunar taxe și impozite, tot mai mari, pe care nu le regăsesc în ceea ce îmi oferă în schimb.”, este mesajul complet publicat de Cosmin Matieș.
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