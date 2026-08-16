România, avionul economic rămas fără combustibil. Expert: „Când ambele motoare merg, avionul urcă. Când se opresc, avionul se prăbușește”

Economistul Radu Georgescu a avertizat, vineri, 14 august 2026 asupra deteriorării economiei românești, extinzând analiza către evoluțiile din SUA, Japonia, China și industria tehnologică. Imaginea folosită de economist este una extrem de sugestivă: România este comparată cu un avion care a rămas fără combustibil.

Economia României intră într-o perioadă tot mai dificilă, în condițiile în care mai mulți indicatori importanți arată o deteriorare simultană a consumului, producției și investițiilor. Radu Georgescu folosește o metaforă puternică pentru a descrie situația: „Avionul economic numit România a rămas fără combustibil. S-au oprit motoarele”.

În analiza sa, economistul explică faptul că economia funcționează asemenea unui avion alimentat de fluxuri financiare, iar principalele motoare sunt consumul populației și investițiile companiilor. „Orice economie funcționează ca un avion alimentat de fluxuri de bani”, spune Radu Georgescu.

Potrivit economistului, consumul reprezintă aproximativ 60% din PIB și este principalul motor al economiei, în timp ce investițiile companiilor asigură dezvoltarea capacităților de producție, tehnologie și locuri de muncă.

„Cele două motoare principale sunt:

*Consumul populației — cel mai mare motor. Consumul reprezintă în jur de 60% din PIB

*Investițiile firmelor — banii pe care companiile le pun în capacități noi de producție, tehnologie, angajați

Când ambele motoare merg, avionul urcă. Când se opresc, avionul se prăbușeste”, detaliază, în aceeași cheie metaforică, Radu Georgescu.

Consumul și industria, în declin

Economistul susține că primul motor care a început să se oprească a fost consumul populației. „De aproape un an s-a oprit primul motor: consumul populației. Avalanșa de creșteri de taxe din ultimul an, combinată cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, a tăiat puterea de cumpărare a românilor”.

Al doilea motor este industria. „Acum s-a oprit și al doilea motor: industria. Producția industrială a înregistrat în mai 2026 cea mai mare scădere din ultimii zece ani. Actualul Guvern a făcut ceva unic în istoria economiei mondiale. A oprit ambele motoare ale economiei”, spune Radu Georgescu.

În privința investițiilor, el consideră că majorarea taxelor și inflația îi determină pe antreprenori să amâne proiectele.

„Același cocktail — taxe mai mari plus inflație record — îi face pe antreprenori să înghețe investițiile. Cursul euro tinut artificial îi alungă și pe investitorii străini”, subliniază Radu Georgescu.

„Când costurile de producție din România cresc accelerat producția pleacă acolo unde e mai ieftin”, spune economistul.

Ce se întâmplă în restul lumii?

Problemele României apar într-un moment în care și marile economii și piețe financiare trec prin transformări importante.

Unul dintre exemplele prezentate de Radu Georgescu este Nvidia și explozia investițiilor în infrastructura de inteligență artificială. Economistul descrie mecanismul financiar asociat acestei industrii ca fiind unul neobișnuit și ridică întrebări privind sustenabilitatea cererii pentru produsele companiilor de tehnologie.

În același timp, atenția se îndreaptă către Japonia și yen, unde presiunile asupra monedei au devenit un factor important pentru piețele financiare internaționale. De aici și observația lui Georgescu: „Când Japonia strănută, Planeta Pământ răcește”.

O altă piesă importantă din tabloul global este aurul. China continuă să își majoreze rezervele de aur, ceea ce alimentează întrebările privind modul în care marile economii își pregătesc rezervele pentru o perioadă caracterizată de incertitudine geopolitică, monetară și economică. Întrebarea devine astfel inevitabilă: Ce știu marile economii și noi încă nu știm?

România are nevoie de „combustibil”

Pentru Radu Georgescu, problema fundamentală este că o economie nu poate funcționa fără fluxuri financiare care să alimenteze consumul și investițiile: „Ai nevoie de combustibil ca să ții un avion în aer. Nu este altă soluție”.

Economistul propune două direcții pentru repornirea motoarelor economiei: anularea creșterilor de taxe introduse în ultimul an și sprijinirea producătorilor români prin costuri mai mici de finanțare și energie.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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