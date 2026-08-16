FOTO | Aniela Tudor a obținut aur pentru România la Campionatele Europene de gimnastică de la Zagreb. Sportiva română a obținut o medie de 13,383 puncte

Aniela Tudor a obținut aur pentru România la Campionatele Europene de gimnastică de la Zagreb. Sportiva română a obținut o medie de 13,383 puncte

Aniela Tudor a cucerit medalia de aur în finala de sărituri a junioarelor, la Campionatele Europene de gimnastică de la Zagreb. Sportiva română a obținut o medie de 13,383 puncte, devansându-le pe Daria Mironova și Lilou Marliac.

România a obținut aurul în finala junioarelor la sărituri de la Campionatele Europene de gimnastică desfășurate la Zagreb, a anunțat duminică Federația Română de Gimnastică.

Aniela Tudor a încheiat concursul cu o medie de 13,383 puncte, după două execuții care i-au permis să ocupe prima poziție în clasamentul final, potrivit Mediafax.

Pentru prima săritură, gimnasta română a primit nota 13,200, exercițiul având o dificultate de 4,4, în timp ce nota pentru execuție a fost 8,800.

Aniela a ridicat nivelul la cea de-a doua încercare, pentru care a primit 13,566 puncte. Săritura a avut un grad de dificultate mai mare, de 4,8, iar execuția a fost evaluată cu 8,766 puncte, mai notează sursa citată.

Media celor două note i-a asigurat sportivei din România titlul continental.

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