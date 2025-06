Tenismena Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), astăzi, în calificări la Wimbledon

S-a sfârșit visul frumos! România, învinsă de Olanda în semifinalele Campionatului European Under 19 România a fost învinsă de Olanda, în „Giulești”, scor 3-1 (2-0), în semifinala istorică a Campionatului European Under 19 ce se dispută în țara noastră. Citește și: România, calificare superbă în semifinalele Campionatului European Under 19! Uniristul Călugăr, titular la „tricolori Oricum […]