Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă”
Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă”
Ministrul Educației, Daniel David, ar urma să semneze astăzi, vineri, 5 decembrie 2025, ordinele privind temele pentru acasă și, respectiv, cu privire la sprijinirea elevilor din mediu rural.
El a menționat că temele nu trebuie să fie o corvoadă, cum sunt în prezent, și că este nevoie de reducerea inechităților mari din sistemul de educație.
Citește și: Ministrul Educației: „Am umblat prin școli și nu toți profesorii sunt supărați. Cei din zona sindicală, mai ales, sunt foarte supărați”
,,Săptămâna asta vor fi două ordine pe care intenționez să le semnez: cel legat de temele pentru acasă, după ce temele pentru acasă au devenit o corvoadă, și cred că acel termen sau acea reglementare va ajuta și elevii, va ajuta și profesorii, astfel încât să avem niște repere prin care temele să fie parte din procesul educațional, să nu încurce procesul educațional. Dacă temele devin sursă de stres, degeaba dai teme pentru acasă, fiindcă stârnesc conflicte între copii, școală, părinți. Și cred că este un ordin care va contribui la calitatea vieții pentru toți – și pentru elevi, și pentru profesori”, a precizat Daniel David, joi, la dezbaterea o dezbatere.
Ministrul a spus că ordinul a fost pus în consultare publică și că temele vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, ‘care vizează o abordare de nivel mediu’, și teme suplimentare, facultative.
El a arătat că al doilea ordin pe care îl va semna se referă la elevii din mediul rural, subliniind că este o inechitate mare în sistemul de educație.
,,Este foarte trist pentru mine ca ministru – și cred că pentru oricine responsabil în acest domeniu – să vezi o inegalitate, o inechitate până la urmă atât de mare în sistemul de educație. Dacă ești un elev care te afli în mediul rural, statistic vorbind sau nu mai vorbesc de mediul dezavantajat, șansa de reușită în viață este foarte mică, ca să nu mai spun de succesul la examenele naționale sau la bacalaureat”, a mai afirmat Daniel David.
Ministrul a menționat că a încercat să reducă aceste inegalități prin comasările de școli, pentru a se forma unități de învățământ mai mari, cu profesori titulari, calificați.
Profesorii din școli cu performanțe bune, a evidențiat el, pot să țină cursuri online la școlile care au nevoie de ajutor.
,,Ordinul de vineri vine în această logică: o școală cu performanțe bune, o școală suport-mentoră intră în parteneriat cu o școală care are nevoie de ajutor pentru dezvoltare, una din Cluj sau din București cu una din Munții Apuseni. Și așa n-avem profesori calificați în aceste zone dezavantajate sau n-avem profesori calificați, nu văd de ce unele cursuri la materiile principale nu pot fi susținute online – conexiune online avem, dotările le avem – de către profesori calificați din București, Cluj, Iași, Timișoara.
Iar profesorii care n-au calificare în zona respectivă pot continua activitățile practice, temele cu copiii și așa mai departe. Cred că este unul dintre mecanismele importante prin care contribuim la reducerea inegalităților și asta iarăși poate să aducă o calitate mai bună a vieții, inclusiv în acele școli care se află în aceste zone dezavantajate”, a explicat Daniel David.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025: Cât este indemnizația lunară și cum se poate obține ajutorul de însoțitor
Indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025: Cât este indemnizația lunară și cum se poate obține ajutorul de însoțitor Indemnizațiile și ajutoarele acordate persoanelor cu handicap în 2025 reprezintă forme de sprijin prin care statul compensează limitările generate de dizabilitate și încearcă să faciliteze un nivel de trai cât mai apropiat de unul […]
Economistul Radu Georgescu despre situația din România: „Economia se prăbușește în urma deciziilor de creșteri de taxe din august. Pentru 2026 trebuie să ne pregătim financiar și mental”
Economistul Radu Georgescu despre situația din România: „Economia se prăbușește în urma deciziilor de creșteri de taxe din august. Pentru 2026 trebuie să ne pregătim financiar și mental” Economistul Radu Georgescu a criticat dur Guvernul României într-o postare pe rețelele de socializare, unde a afirmat că executivul „a reușit un miracol” nedorit: prăbușirea accelerată a […]
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța Potrivit unui studiu francez vaccinurile cu ARN mesager (ARNm) împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, indiferent de cauză. Studiul este primul din lume care a urmărit timp de patru ani aproape 29 de milioane […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă”
Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă” Ministrul Educației,...
Indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025: Cât este indemnizația lunară și cum se poate obține ajutorul de însoțitor
Indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025: Cât este indemnizația lunară și cum se poate obține ajutorul de...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș: O șoferiță de 20 de ani rănită după ce s-a răsturnat cu mașina
Accident rutier GRAV pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș: O șoferiță de 20 de ani rănită după ce...
VIDEO | Ansamblul Valea Târnavelor marii CÂȘTIGĂTORI ai finalei The Ticket 2025: Artiștii din Alba au plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro
Ansamblul Valea Târnavelor a câștigat marea finală The Ticket: Artiștii din Alba au plecat acasă cu premiul de 100.000 de...
Curier Județean
INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o cameră
INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o...
Tânăr de 25 de ani, din Șpring, cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan: Avea o alcoolemie de 0,66 mg/l
Tânăr de 25 de ani, din Șpring, cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan: Avea o alcoolemie...
Politică Administrație
VIDEO | Trei străduțe de pământ din Coșlariu, asfaltate și modernizate: Lucrări și la rigole, podețe și trotuare
Trei străduțe de pământ din Coșlariu, asfaltate și modernizate: Lucrări și la rigole, podețe și trotuare Trei străduțe de pământ...
FOTO | Lucrările de amenajare a pistei pentru biciclete din comuna Gârbova, în plină desfășurare. Proiectul ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului
Lucrările de amenajare a pistei pentru biciclete din comuna Gârbova, în plină desfășurare. Proiectul ar putea fi finalizat până la...
Opinii Comentarii
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași
Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...