Ministrul Educației: „Am umblat prin școli și nu toți profesorii sunt supărați. Cei din zona sindicală, mai ales, sunt foarte supărați”

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat că nu toți profesorii sunt nemulțumiți de modificările aduse de Legea Bolojan, însă cei din zona sindicală sunt deosebit de supărați. „Am umblat prin școli și nu toți profesorii sunt supărați. Cei din zona sindicală, mai ales, sunt foarte supărați”, a spus David în cadrul podcastului Lecția de azi.

Legea nr. 141/2025, cunoscută sub numele de Legea Bolojan, a modificat și completat Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, iar din această toamnă norma didactică de predare a crescut, în medie, cu două ore. Începând cu 24 iulie, profesorii au protestat din cauza unor măsuri care afectează sistemul de învățământ, precum creșterea numărului de elevi în clasă, reducerea tarifului pentru plata cu ora și comasarea unor școli.

Referitor la elevi și părinți, ministrul a subliniat că nemulțumirile nu sunt generale: „Nu toți elevii sunt supărați, ci cei mai mulți. Părinții, în general, nu sunt supărați. Sper ca cei care sunt supărați să înțeleagă și sper ca supărarea să le treacă în următoarele luni, când vor realiza că, dacă nu schimbăm acest sistem, ne va fi rău tuturor și țării îi va fi foarte rău.”

Daniel David a atras atenția și asupra analfabetismului funcțional, avertizând că țara riscă să devină o societate mai degrabă bazată pe conspirații și polarizare, decât pe cunoaștere, ceea ce împiedică dezvoltarea și coeziunea socială. În acest context, Sindicatul Învățământ Preuniversitar (SIP) Hunedoara a anunțat că va consulta profesorii cu privire la posibilitatea unor forme mai dure de protest, inclusiv organizarea unei greve generale.

