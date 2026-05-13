13 mai 2026 | COD GALBEN de vânt puternic în Alba: Rafale de 50-70 km/h. Localitățile vizate

COD GALBEN de vânt puternic în Alba: Rafale de 50-70 km/h. Localitățile vizate

Mai multe localități din județul Alba sunt, miercuri, 13 mai 2026, între orele 10.00 și 13.00, sub incidența unei avertizări meteo imediate de vânt puternic.

Sunt așteptate ntensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Localitățile vizate de avertizarea meteo imediată sunt Blaj, Jidvei, Șona, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș, Hopârta, Rădești, Ohaba și Cenade.

foto> arhivă (cu rol ilustrativ)

