Tehnologie alimentară, un program de învățământ superior dual, cu durata de patru ani, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Dezvoltarea învățământului superior dual reprezintă un pilon esențial pentru creșterea competitivității economiei locale și pentru formarea unei forțe de muncă bine pregătite și adaptate cerințelor actuale ale pieței.

În acest context și ca urmare a consultărilor avute cu reprezentanții mai multor companii din industria alimentară, Consiliul Județean Alba a organizat, astăzi, o întâlnire de lucru pentru prezentarea cadrului general referitor la o nouă specializare, 𝑻𝒆𝒉𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒆 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒂̆, un program de învățământ superior dual, cu durata de patru ani, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Prin susținerea acestui program, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” și prin implicarea directă a companiilor din industria alimentară din județul nostru, ne propunem să:

-conectăm învățământul superior la nevoile reale ale agenților economici din județ;

-încurajăm tinerii să rămână și să profeseze în Alba, contribuind, astfel, la dezvoltarea locală / regională;

-creăm un cadru de colaborare durabil între administrația publică, mediul universitar și sectorul privat;

-facilităm integrarea viitorilor absolvenți pe piața muncii prin susținerea unei formări profesionale adecvate a tinerilor.

La întâlnirea de astăzi au participat Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, George ROTAR, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba, Daniel METZ, prorector al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, reprezentanţi ai Transavia, Elit, Suani Center, Ferma cu Omenie, Lactate Romoşan, Arti Pan, Romaqua Group.

Va urma o discuție aplicată, cu detalii practice privind modul de organizare și derulare al acestei noi specializări, iar firmele / companiile, interesate să participe și să susțină acest program vor semna, cu universitatea albaiuliană, un contract de parteneriat.

