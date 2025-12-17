Țeapa imobiliară de la Alba Iulia, dată de o falsa descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria: Femeia, plasată sub control judiciar. Cum a fost înșelat brokerul de presupusa posesoare a unei averi impresionante, cu 5 castele și afaceri petroliere

Femeia care s-a dat descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria și a dat o țeapă imobiliară uriașă la Alba Iulia a fost plasată sub control judiciar. Un broker ar fi fost înșelat de presupusa posesoare a unei averi impresionante, cu 5 castele și afaceri petroliere.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

În data de 16.12.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale față de o inculpată de sex feminin, aflată în stare de reținere pe o durată de 24 ore, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în stare de recidivă postexecutorie, un inculpat de sex masculin, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și o societate comercială, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, dar și luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpată pe o durată de 60 zile, perioadă în care inculpata trebuie să respecte obligaţiile impuse de art. 215 alin.1 C.proc.pen.

Inculpatei i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu reacredinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că:

În perioada 2023-2025, prin invocarea unor calități mincinoase de către inculpata de sex feminin (descendenta unei familii nobiliare din Ungaria, posesoare a unei averi impresionante, ce ar include 5 castele, afaceri în domeniul petrolier și comerț cu cereale), inculpații au indus în eroare și au determinat persoana vătămată (broker imobiliar) să le achite suma de 51.000 euro și să le transfere dreptul de proprietate asupra unul imobil tip casă de locuit cu titlul de comision de performanță de 2% din valoarea finanțării de 12,5 milioane de euro promisă de inculpați că o vor investi pentru edificarea unui ansamblu rezidențial în municipiul Alba Iulia, urmând ca persoana vătămată să se ocupe de tranzacționarea apartamentelor din acel complex imobiliar, iar la final comisionul de intermediere a vânzării viitoarelor proprietăți să fie majorat.

Tot în data de 16.12.2025, prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența sumei totale de 200.000 euro (valoarea estimată a prejudiciului) asupra conturilor bancare ale inculpaților persoane fizice și asupra unui imobil tip casă de locuit, aflat în proprietatea inculpatei persoană juridică, obținut prin inducerea în eroare a persoanei vătămate, în vederea recuperării prejudiciului.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale, luarea măsurii controlului judiciar și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

