Țeapa imobiliară de la Alba Iulia, dată de o falsa descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria: Femeia, plasată sub control judiciar. Cum a fost înșelat brokerul de presupusa posesoare a unei averi impresionante, cu 5 castele și afaceri petroliere
Țeapa imobiliară de la Alba Iulia, dată de o falsa descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria: Femeia, plasată sub control judiciar. Cum a fost înșelat brokerul de presupusa posesoare a unei averi impresionante, cu 5 castele și afaceri petroliere
Femeia care s-a dat descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria și a dat o țeapă imobiliară uriașă la Alba Iulia a fost plasată sub control judiciar. Un broker ar fi fost înșelat de presupusa posesoare a unei averi impresionante, cu 5 castele și afaceri petroliere.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:
În data de 16.12.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale față de o inculpată de sex feminin, aflată în stare de reținere pe o durată de 24 ore, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în stare de recidivă postexecutorie, un inculpat de sex masculin, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și o societate comercială, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, dar și luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpată pe o durată de 60 zile, perioadă în care inculpata trebuie să respecte obligaţiile impuse de art. 215 alin.1 C.proc.pen.
Citește și: Țeapă de 200.000 de euro pe piața imobiliară din Alba Iulia, investigată de poliție. Femeie REȚINUTĂ după ce a păcălit un agent imobiliar: Cum a acționat
Inculpatei i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu reacredinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că:
În perioada 2023-2025, prin invocarea unor calități mincinoase de către inculpata de sex feminin (descendenta unei familii nobiliare din Ungaria, posesoare a unei averi impresionante, ce ar include 5 castele, afaceri în domeniul petrolier și comerț cu cereale), inculpații au indus în eroare și au determinat persoana vătămată (broker imobiliar) să le achite suma de 51.000 euro și să le transfere dreptul de proprietate asupra unul imobil tip casă de locuit cu titlul de comision de performanță de 2% din valoarea finanțării de 12,5 milioane de euro promisă de inculpați că o vor investi pentru edificarea unui ansamblu rezidențial în municipiul Alba Iulia, urmând ca persoana vătămată să se ocupe de tranzacționarea apartamentelor din acel complex imobiliar, iar la final comisionul de intermediere a vânzării viitoarelor proprietăți să fie majorat.
Tot în data de 16.12.2025, prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența sumei totale de 200.000 euro (valoarea estimată a prejudiciului) asupra conturilor bancare ale inculpaților persoane fizice și asupra unui imobil tip casă de locuit, aflat în proprietatea inculpatei persoană juridică, obținut prin inducerea în eroare a persoanei vătămate, în vederea recuperării prejudiciului.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.
Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale, luarea măsurii controlului judiciar și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Cine este șoferul DECEDAT pe DJ 742, după ce s-a răsturnat cu camionul într-o vale: Avea 51 de ani și era din Bistra
Cine este șoferul DECEDAT pe DJ 742, după ce s-a răsturnat cu camionul într-o vale: Avea 51 de ani și era din Bistra Victima accidentului mortal de miercuri seara, de pe DJ 742, avea 51 de ani și era din Bistra. Bărbatul se afla la volanul unui autocamion încărcat cu piatră când s-a răsturnat într-o […]
UPDATE FOTO | Accident GRAV pe DJ 127, la Abrud: O persoană încarcerată după ce un camion încarcat cu piatră s-a răsturnat într-o vale
Accident GRAV pe DJ 127, la Abrud: O persoană încarcerată după ce un camion încarcat cu piatră s-a răsturnat într-o vale Un accident rutier a avut loc miercuri după-masa pe DJ 127, la Abrud. O persoană este încarcerată după ce s-a răsturnat cu mașina în afara drumului. Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor […]
Aqua Park în Alba Iulia: Proiect discutat în ședința Consiliului Local. Gabriel Pleșa: ,,Trebuie să construim un aqua park cu bazine în aer liber și bazine interioare”
Aqua Park în Alba Iulia: Proiect discutat în ședința Consiliului Local. Gabriel Pleșa: ,,Trebuie să construim un aqua park cu bazine în aer liber și bazine interioare” În ședința extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia, din data 17 decembrie 2025, s-a discutat construirea unui AquaPark în Alba Iulia, fiind proiectul numărul 7 pe ordinea de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Lovitură grea pentru șoferii cu mașini vechi: Impozitele ar urma să fie majorate drastic de la 1 ianuarie 2026. Ce pregătește Guvernul
Lovitură grea pentru șoferii cu mașini vechi: Impozitele ar urma să fie majorate drastic de la 1 ianuarie 2026. Ce...
Ajutorul de 750 de lei pentru montarea de repartitoare, amânat din nou, pentru a treia oară: Statul mută sprijinul de 750 de lei tocmai în 2026
Ajutorul de 750 de lei pentru montarea de repartitoare, amânat din nou, pentru a treia oară: Statul mută sprijinul de...
Știrea Zilei
FOTO | Cine este șoferul DECEDAT pe DJ 742, după ce s-a răsturnat cu camionul într-o vale: Avea 51 de ani și era din Bistra
Cine este șoferul DECEDAT pe DJ 742, după ce s-a răsturnat cu camionul într-o vale: Avea 51 de ani și...
Țeapa imobiliară de la Alba Iulia, dată de o falsa descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria: Femeia, plasată sub control judiciar. Cum a fost înșelat brokerul de presupusa posesoare a unei averi impresionante, cu 5 castele și afaceri petroliere
Țeapa imobiliară de la Alba Iulia, dată de o falsa descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria: Femeia, plasată sub...
Curier Județean
VIDEO | TIR încărcat cu sute de porci, condus de un șofer din Alba, răsturnat pe un drum din Cluj. Șoferul a fost rănit
TIR încărcat cu sute de porci, condus de un șofer din Alba, răsturnat pe un drum din Cluj. Șoferul a...
DSP Alba: 40 de cazuri de gripă în județ. Care este numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii: Peste 100 de persoane internate
DSP Alba: 40 de cazuri de gripă în județ. Care este numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și...
Politică Administrație
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă Moţiunea de...
Opinii Comentarii
17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor
În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!”
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!” 16 decembrie 1989...