Țeapă de 200.000 de euro pe piața imobiliară din Alba Iulia, investigată de poliție. Femeie REȚINUTĂ după ce a păcălit un agent imobiliar: Cum a acționat

Țeapă de 200.000 de euro pe piața imobiliară din Alba Iulia, investigată de poliție. Persoană REȚINUTĂ după ce a păcălit un agent imobiliar: I-a promis 12,5 milioane de euro
Polițiștii au descins luni la domiciliile a doi suspecți care ar fi păcălit un agent imobiliar să plătească comisioane în avans, sub pretextul intermedierii vânzării unui întreg complex imobiliar. Prejudiciul se ridică la aproximativ 200.000 de euro, iar o persoană a fost reținută.
Potrivit IPJ Alba, la data de 15 decembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba, sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul Alba Iulia, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2023-2024, o femeie, de 52 de ani, și un bărbat, de 59 de ani – în calitate de administrator al unei societăți comerciale -, ambii din municipiul Alba Iulia, l-ar fi indus în eroare pe un alt bărbat – agent imobiliar – și i-ar fi solicitat un comision de 2% din valoarea unei finanțări ulterioare în domeniul imobiliar, respectiv din suma de 12,5 milioane de euro. Agentul imobiliar ar fi trebuit să se preocupe de tranzacționarea tuturor apartamentelor din complexul imobiliar care făcea obiectul finanțării, urmând ca, la final, comisionul de intermediere a vânzării viitoarelor proprietăți să fie majorat.
Persoanele cercetate nu ar fi transferat nicio sumă din finanțarea promisă dezvoltatorului identificat, iar agentul imobiliar a suferit un prejudiciu în valoare de aproximativ 200.000 de euro.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mijloace de probă utile cauzei.
Ieri, 15 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de femeia, în vârstă de 52 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
Cercetările sunt continuate.
