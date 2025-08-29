Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma unei percheziții domiciliare în județul Mureș
Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma unei percheziții domiciliare
Țeapa „Acoperișul” a făcut noi victime în Alba, însă persoanele păgubite și-au recuperat banii dați pentru reparații fictive prin implicarea oamenilor legii.
Potrivit IPJ Alba, la data de 28 august 2025, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia, au efectuat o percheziție domiciliară, pe raza județului Mureș, la o persoană bănuită de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în perioada 28-29 iulie 2025, un bărbat de 28 de ani, din județul Bistrița Năsăud, care locuiește fără forme legale în județul Mureș, s-ar fi prezentat la domiciliile a două persoane din Alba Iulia, ocazie cu care le-ar fi solicitat acestora sumele de 30.000 de lei, respectiv 1.000 de lei, cu promisiunea că va efectua reparații ale acoperișurilor imobilelor.
Ulterior, după încasarea sumelor de bani, bărbatul nu ar fi efectuat reparațiile.
În urma percheziției domiciliare, la locuința bărbatului, a fost descoperită și ridicată suma de 31.000 de lei, care a fost restituită persoanelor vătămate.
Activitățile au fost efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Târgul Turtelor 2025, la Drașov, continuă tradiția veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment
Târgul Turtelor 2025, din satul Drașov, continuă o tradiție veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment Sute de persoane sunt așteptate vineri, 29 august 2025, la ”Târgul Turtelor” de la Drașov, un eveniment cu o tradiție de peste 100 de ani, în comuna […]
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 15: Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața după impactul dintre o autotutilitară și două căruțe
ACCIDENT MORTAL pe DN 15: Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața după impactul dintre o autotutilitară și două căruțe Un accident mortal a avut loc, joi, 28 august 2025, în jurul orei 21.20, pe DN15 E60, în afara localității Chețani, din județul Mureș. În accident au fost implicate o autoutilitară și două […]
Coridor de mobilitate integrată în municipiul Aiud: Aviz de mediu pentru proiectul de aproape 10 milioane de euro
Coridor de mobilitate integrată în municipiul Aiud: Aviz de mediu pentru proiect Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a anunțat că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare coridor de mobilitate urbana integrata si sustenabila in municipiul Aiud: […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Protest masiv în Justiție: Activitatea de judecare a dosarelor suspendată în Tribunale și Judecătorii, cu excepția urgențelor. Ce a transmis CSM
Protest masiv în Justiție: Activitatea de judecare a dosarelor suspendată în Tribunale și Judecătorii, cu excepția urgențelor Adunările generale ale...
FOTO | Alte 3 aeronave F-16, achiziţionate din Norvegia, au ajuns în România: „Vor contribui la consolidarea capacității de apărare aeriană a României”
Alte 3 aeronave F-16, achiziţionate din Norvegia, au ajuns în România Trei aeronave F-16, achiziţionate de la Regatul Norvegiei, au...
Știrea Zilei
Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma unei percheziții domiciliare în județul Mureș
Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma...
VIDEO | Târgul Turtelor 2025, la Drașov, continuă tradiția veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment
Târgul Turtelor 2025, din satul Drașov, continuă o tradiție veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce...
Curier Județean
29 august 2025 | Mănăstirea „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Strungari și-a serbat hramul
Mănăstirea „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Strungari și-a serbat hramul Mănăstirea „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la...
Tânăr de 24 de ani, din județul Mureș, REȚINUT în Alba pentru ÎNȘELĂCIUNE: Ce s-a întâmplat
Tânăr de 24 de ani, din județul Mureș, REȚINUT în Alba pentru ÎNȘELĂCIUNE Un tânăr din județul Mureș a fost...
Politică Administrație
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea
A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul...
Opinii Comentarii
29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri
Tăierea cinstitului cap al Sf. Proroc Ioan Botezătorul este pomenită în calendarul creştin ortodox în ziua de 29 august. Sfântul...
29 august| Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul: Creștinii țin post negru, fiind permiși doar strugurii și apa
29 august| Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul: Creștinii țin post negru, fiind permiși doar strugurii și apa În fiecare an,...