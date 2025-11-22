„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare

De la 1 ianuarie 2026, impozitul auto crește semnificativ. Taxarea va ține cont atât de mărimea motorului, cât și de nivelul de poluare. Pentru maşinile vechi, de exemplu, impozitul se poate dubla sau chiar tripla.

Una dintre prevederile din pachetul 2 asupra căruia se va pronunța CCR pe 10 decembrie se referă la respectarea unui jalon privind taxarea poluării, care se va aplica mașinilor foarte vechi și va crea un sistem de bonusare pentru mașinile noi, a explicat vineri premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că una din prevederile din pachet se referă la respectarea unui jalon privind taxarea poluării, care dă un discount de aproximativ 20% la impozitarea pe maşinile noi şi vine cu o penalizare de până la 20% pentru maşinile foarte vechi.

Impozitul va fi stabilit pe segmente de câte 200 de centimetri cubi. Fiecare segment va avea un preț, iar acest preț va crește pe măsură ce norma de poluare va fi mai mică. Cu cât o mașină va polua mai mult, cu atât proprietarul ei va avea un impozit mai mare.

Pentru motoarele mici de de 1.4 -1.6 litri impozitele se vor dubla sau chiar tripla, indiferent de norma de poluare. Pentru o mașină Euro 6, proprietarul va plăti aproximativ 110-130 de lei pe an. Pentru Euro 4, suma va urca la 150 de lei. Iar în cazul mașinilor Euro 3 sau mai vechi, impozitul va putea depăși 200 de lei, adică se va tripla.

La motoarele medii, de 2 litri, un proprietar de Euro 6 va rămâne în zona de 250 de lei, în timp ce un Euro 3 va putea ajunge la 300 de lei sau chiar peste.

La motoarele mari, de 2,5 sau 3 litri, impozitul va scădea pentru modelele cu normă Euro 6. Specialiștii estimează o reducere de aproximativ 30%.

Pentru hibride, impozitul va fi redus și va rămâne sub nivelul mașinilor clasice. Iar pentru mașinile electrice, taxa va fi simbolică: 40 de lei pe an.

