Tânărul care a provocat un ACCIDENT MORTAL în zona Câmpeni (Certege) și a fugit, reținut 24 de ore pentru ucidere din culpă

B.V.T., tânărul de 28 de ani din Câmpeni, care s-a răsturnat, noaptea trecută, cu autoturismul pe care îl conducea, într-o râpă adâncă de 60-70 de metri, provocând moartea unuia dintre pasageri, a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Potrivit IPJ Alba, acesta va fi prezentat, duminică, Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.

”Există suspiciunea că șoferu a fost sub influența alcoolului și se bănuiește că acesta ar fi fost motivul pentru care a plecat de la locul accidentului. Este așteptat rezultatul analizelor de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei”, precizează reprezentantul IPJ Alba.

Reamintim că șoferul, în timp ce conducea un autoturism pe un drum de câmp, s-a răsturnat într-o râpă, pe o distanță de 60-70 de metri, intr-o zonă împădurită, iar autoturismul s-a oprit in niște arbori. In urma accidentului, un tânăr de 23 de ani, pasager in autoturism, a fost rănit grav și a decedat, iar doi tineri, ambii de 26 de ani, au fost răniți ușor.

CITEȘTE ȘI: UPDATE| ACCIDENT MORTAL în zona Cîmpeni (Certege), pe un drum forestier. Un autoturism de teren, cu 4 persoane la bord, s-a răsturnat într-o râpă. O persoană a decedat, iar șoferul a fugit

Potrivit declarațiilor celor doi tineri răniți ușor, după producerea accidentului, șoferul ar fi părăsit locul producerii lui. A fost căutat pe parcursul nopții, dar nu a fost găsit. Căutările vor fi reluate in această dimineața.