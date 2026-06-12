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FOTO | Prețuri AlbaFest 2026: Cât costă mâncarea și băutura la cel mai așteptat festival de muzică din Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 45 de minute

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ALBA FEST 2026

Prețuri AlbaFest 2026: Cât costă mâncarea și băutura la cel mai așteptat festival de muzică din Alba Iulia

Alba Iulia găzduiește în acest weekend, 13-14 iunie 2026, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii – Festivalul AlbaFest 2026. Pe scena din Piața Cetății vor urca cei mai în vogă artiști ai momentului din muzica românească.

Pe lângă artiștii consacrați care vor face un show incendiar pentru albaiulieni și nu numai, Cetatea Alba Carolina a fost amenajată cu mai multe standuri de mâncare și băutură pentru spectatori. 

Ce prețuri sunt la AlbaFest 2026: 

Astfel, cei care ajung în Cetatea Alba Carolina pot cumpăra porumb fiert cu 15 lei, clătite cu prețuri între 18 și 20 de lei, iar un suc costă 10 lei.

La standurile cu preparate la grătar, un mic costă 8 lei, cârnații și virșlii 10 lei, iar o porție de ceafă 15 lei. Hot dog-ul este disponibil la 12 lei, la fel ca și o porție de cartofi prăjiți. 

Plăcintele pe lespede se vând cu prețuri cuprinse între 20 și 25 de lei, iar un kürtőskalács costă 30 de lei.

Pentru cei care preferă gustările dulci, vata de zahăr costă 15 lei în varianta mică și 25 de lei în cea mare. Popcornul este disponibil la 10 lei (mic), 20 de lei (mediu) și 30 de lei (mare).

 În ceea ce privește băuturile alcoolice, berea la draft costă 10 lei, iar celelalte sortimente de bere au prețuri cuprinse între 10 și 15 lei.

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