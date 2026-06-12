Curier Județean

Sistemul de iluminat public din Jidvei, modernizat printr-o investiție de peste 1,5 milioane lei. Licitația, lansată în SEAP

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

De

ALBA FEST 2026

Sistemul de iluminat public din Jidvei, modernizat printr-o investiție de peste 1,5 milioane lei. Licitația, lansată în SEAP

Primăria Jidvei a lansat joi, 11 iunie 2026, în SEAP, procedura de achiziție pentru realizarea proiectului de modernizare a sistemului de iluminat public din comună. Valoarea totală estimată a proiectului este de 1.550.000 lei.

Ca şi obiective specifice care se urmăresc a fi atinse prin realizarea prezentei investiţii, ce vor influenţa direct viaţa locuitorilor şi bugetul local, amintim:

1. Reducerea consumului de energie electrică şi implicit al emisiilor de CO2.

2. Scăderea cheltuielilor generate de iluminatul public

3. Realizarea unui iluminat la care să respecte prevederile standardului european în iluminatul public SR EN 13201/2015 și ale standardelor din seria SR EN 60589 pentru Corpuri de iluminat.

4. Ameliorarea securității, siguranței şi confortului cetățenilor pe timp de noapte:

5. Diminuarea poluării luminoase, prin:

– amplasarea corespunzătoare a aparatelor de iluminat;
– folosirea corectă a distribuțiilor simetrice şi asimetrice, ale aparatelor de iluminat, în special în zonele unde parametrii principali măsurați sunt cei ai nivelului de iluminare;
– orientarea aparatelor de iluminat stradal propuse, să fie cât mai aproape de orizontală (înclinare maximă admisă de 150);
– evitarea supra-iluminării, evitarea depășirii zonei publice de iluminat;
– aparatele de iluminat trebuie să blocheze 90% din fluxul luminos pe direcția opusă iluminării;
– alegerea corespunzătoare a aparatelor de iluminat, astfel încât fluxul luminos să fie dirijat în proporție de 90%-100% către emisfera inferioară;
– evitarea dezordinii luminoase (grupări de aparate de iluminat multiple).

6. Folosirea materialelor ecologice pentru protecția mediului, prin:

– alegerea unor aparate de iluminat care sunt realizate din materiale reciclabile, ecologice, care respectă regulile de conservare ale mediului, iar în plus posibilitatea de alimentare ale acestora din surse de energie regenerabilă;
– realizarea tuturor echipamentelor aferente sistemului de iluminat vor fi din materiale reciclabile, care vor respecta normele de conservare a mediului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Grupul SPECTRUM, din Blaj, a obținut Premiul I la Festivalul-Concurs Național de Muzică Ușoară și Folk „Universul Copilăriei” de la Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

12 iunie 2026

De

Grupul SPECTRUM a obținut Premiul I la Festivalul-Concurs Național de Muzică Ușoară și Folk „Universul Copilăriei” de la Sebeș La Festivalul-Concurs Național de Muzică Ușoară și Folk „Universul Copilăriei” – ediția a XII-a, organizat de Clubul Copiilor Sebeș, grupul SPECTRUM fost răsplătit cu Premiul I – Secțiunea Grupuri Muzică Ușoară. ,,Un premiu care poartă emoție, […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Preoți și credincioși din protopopiatul Sebeș au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: ,,O șansă în plus la vindecare celor aflați în suferință”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

12 iunie 2026

De

Preoți și credincioși din protopopiatul Sebeș au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: ,,O șansă în plus la vindecare celor aflați în suferință” Aproximativ 30 de preoți și credincioși din protopopiatul Sebeș au donat sânge, joi, 11 iunie 2026, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Conform datelor statistice, peste 1500 de oameni au […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT rutier la intrare în Petrești: Un autoturism a ajuns în șanț

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

12 iunie 2026

De

ACCIDENT rutier la intrare în Petrești: Un autoturism a ajuns în șanț  Un accident rutier a avut loc astăzi, 12 iunie 2026, la intrare în Petrești dinspre Sebeș.  Din primele informații disponibile, un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț.  Un echipaj de ISU Alba s-a deplasat la fața locului.  Știre în […]

Citește mai mult