Sistemul de iluminat public din Jidvei, modernizat printr-o investiție de peste 1,5 milioane lei. Licitația, lansată în SEAP
Sistemul de iluminat public din Jidvei, modernizat printr-o investiție de peste 1,5 milioane lei. Licitația, lansată în SEAP
Primăria Jidvei a lansat joi, 11 iunie 2026, în SEAP, procedura de achiziție pentru realizarea proiectului de modernizare a sistemului de iluminat public din comună. Valoarea totală estimată a proiectului este de 1.550.000 lei.
Ca şi obiective specifice care se urmăresc a fi atinse prin realizarea prezentei investiţii, ce vor influenţa direct viaţa locuitorilor şi bugetul local, amintim:
1. Reducerea consumului de energie electrică şi implicit al emisiilor de CO2.
2. Scăderea cheltuielilor generate de iluminatul public
3. Realizarea unui iluminat la care să respecte prevederile standardului european în iluminatul public SR EN 13201/2015 și ale standardelor din seria SR EN 60589 pentru Corpuri de iluminat.
4. Ameliorarea securității, siguranței şi confortului cetățenilor pe timp de noapte:
5. Diminuarea poluării luminoase, prin:
– amplasarea corespunzătoare a aparatelor de iluminat;
– folosirea corectă a distribuțiilor simetrice şi asimetrice, ale aparatelor de iluminat, în special în zonele unde parametrii principali măsurați sunt cei ai nivelului de iluminare;
– orientarea aparatelor de iluminat stradal propuse, să fie cât mai aproape de orizontală (înclinare maximă admisă de 150);
– evitarea supra-iluminării, evitarea depășirii zonei publice de iluminat;
– aparatele de iluminat trebuie să blocheze 90% din fluxul luminos pe direcția opusă iluminării;
– alegerea corespunzătoare a aparatelor de iluminat, astfel încât fluxul luminos să fie dirijat în proporție de 90%-100% către emisfera inferioară;
– evitarea dezordinii luminoase (grupări de aparate de iluminat multiple).
6. Folosirea materialelor ecologice pentru protecția mediului, prin:
– alegerea unor aparate de iluminat care sunt realizate din materiale reciclabile, ecologice, care respectă regulile de conservare ale mediului, iar în plus posibilitatea de alimentare ale acestora din surse de energie regenerabilă;
– realizarea tuturor echipamentelor aferente sistemului de iluminat vor fi din materiale reciclabile, care vor respecta normele de conservare a mediului.
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