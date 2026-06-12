FOTO | Grupul SPECTRUM, din Blaj, a obținut Premiul I la Festivalul-Concurs Național de Muzică Ușoară și Folk „Universul Copilăriei” de la Sebeș
Grupul SPECTRUM a obținut Premiul I la Festivalul-Concurs Național de Muzică Ușoară și Folk „Universul Copilăriei” de la Sebeș
La Festivalul-Concurs Național de Muzică Ușoară și Folk „Universul Copilăriei” – ediția a XII-a, organizat de Clubul Copiilor Sebeș, grupul SPECTRUM fost răsplătit cu Premiul I – Secțiunea Grupuri Muzică Ușoară.
,,Un premiu care poartă emoție, muncă și multe repetiții transformate în bucurie!”, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”.
Cei care au urcat pe scenă sunt:
- Brumar Ciprian
- Cindrea Răzvan
- Costea Tudor
- Pop Sara
- Truță Anda
,,Fiecare notă cântată, fiecare emoție și fiecare moment petrecut împreună au construit acest rezultat frumos.
Felicitări copiilor pentru implicare și autenticitate, mulțumiri tuturor celor care le sunt aproape și îi susțin să crească prin muzică!
Acesta nu este doar un premiu — este încă o amintire frumoasă și un pas înainte în povestea noastră muzicală.”, se mai arată în mesajul publicat.
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