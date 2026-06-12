Curier Județean

FOTO | Grupul SPECTRUM, din Blaj, a obținut Premiul I la Festivalul-Concurs Național de Muzică Ușoară și Folk „Universul Copilăriei” de la Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

ALBA FEST 2026

Grupul SPECTRUM a obținut Premiul I la Festivalul-Concurs Național de Muzică Ușoară și Folk „Universul Copilăriei” de la Sebeș

La Festivalul-Concurs Național de Muzică Ușoară și Folk „Universul Copilăriei” – ediția a XII-a, organizat de Clubul Copiilor Sebeș, grupul SPECTRUM fost răsplătit cu Premiul I – Secțiunea Grupuri Muzică Ușoară.

,,Un premiu care poartă emoție, muncă și multe repetiții transformate în bucurie!”, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”.

Cei care au urcat pe scenă sunt:

  • Brumar Ciprian
  • Cindrea Răzvan
  • Costea Tudor
  • Pop Sara
  • Truță Anda

,,Fiecare notă cântată, fiecare emoție și fiecare moment petrecut împreună au construit acest rezultat frumos. 

Felicitări copiilor pentru implicare și autenticitate, mulțumiri tuturor celor care le sunt aproape și îi susțin să crească prin muzică! 

Acesta nu este doar un premiu — este încă o amintire frumoasă și un pas înainte în povestea noastră muzicală.”, se mai arată în mesajul publicat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Preoți și credincioși din protopopiatul Sebeș au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: ,,O șansă în plus la vindecare celor aflați în suferință”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

12 iunie 2026

De

Preoți și credincioși din protopopiatul Sebeș au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: ,,O șansă în plus la vindecare celor aflați în suferință” Aproximativ 30 de preoți și credincioși din protopopiatul Sebeș au donat sânge, joi, 11 iunie 2026, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Conform datelor statistice, peste 1500 de oameni au […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT rutier la intrare în Petrești: Un autoturism a ajuns în șanț

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

12 iunie 2026

De

ACCIDENT rutier la intrare în Petrești: Un autoturism a ajuns în șanț  Un accident rutier a avut loc astăzi, 12 iunie 2026, la intrare în Petrești dinspre Sebeș.  Din primele informații disponibile, un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț.  Un echipaj de ISU Alba s-a deplasat la fața locului.  Știre în […]

Citește mai mult

Curier Județean

12 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

12 iunie 2026

De

12 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează vineri, 12 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]

Citește mai mult