VIDEO | Mariana Bucerzan, „mama” atleților din Alba Iulia timp de o jumătate de secol | Premiu onorant, pentru întreaga activitate, la „Gala Sportului Județean” din Alba

Antrenoarea Mariana Bucerzan, „mama” atleților din Alba Iulia timp de o jumătate de secol | Premiu onorant, pentru întreaga activitate, la „Gala Sportului Județean” din Alba

„Gala Sportului Județean”, organizată ieri de Consiliul Județean Alba, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, a fost deschisă printr-un moment cu totul și cu totul special, cu puternică încărcătură emoțională. Celebra antrenoare de atletism Mariana Bucerzan a primit un premiu pentru întreaga activitate.

Mariana Bucerzan s-a născut în Alba Iulia, într-o frumoasă zi de iarnă, pe 27 februarie 1955. A activat ca antrenoare de atletism în cadrul CS Unirea Alba Iulia începând din 1976 și până la începutul acestui an. Ajunsă la frumoasa vârstă de 71 de ani a fost „mama” atleților din Alba Iulia timp de exact o jumătate de secol.

De-a lungul carierei a netezit drumul spre performanță pentru o serie de sportivi precum Dumitru Vasiloaie, Cristian Ilisiu, Teodora Anton (ajunsă arbitru internaţional de fotbal), Georgiana Petraş, Claudia Tamaş, Laura Lodroman, Mădălina Istrate, Alexandra Suciu și, mai ales Ana Rodean și Ana Maria Groza, ambele participante la Jocurile Olimpice.

*De la sportivă la antrenoare: începutul unei vocații

Numele Marianei Bucerzan este strâns legat de istoria atletismului din Alba Iulia. Aceasta și-a început parcursul sportiv practicând handbal și volei, înainte de a descoperi atletismul prin probele de aruncare a greutății și a discului. În anul 1974 a urmat cursurile Școlii Superioare de Antrenori din București, instituție nou înființată la acea vreme, alegând să își dedice cariera formării tinerilor sportivi.

Timp de aproximativ 50 de ani a activat în cadrul CS Unirea Alba Iulia, devenind una dintre cele mai respectate figuri ale sportului albaiulian și un reper pentru generații întregi de atleți.

*Constructor de campioni și promotor al performanței

De-a lungul carierei, Mariana Bucerzan a pregătit numeroși sportivi care au obținut performanțe remarcabile la nivel național și internațional. Rezultatele obținute de elevii săi au continuat și în ultimii ani de activitate. Atlete precum Elena Petrescu și Maria Sicoe au reprezentat cu succes clubul albaiulian în competițiile naționale de marș, confirmând continuitatea unei școli de atletism construite cu răbdare și profesionalism.

Contribuția Marianei Bucerzan a fost remarcată constant de comunitatea sportivă locală. S-a numărat constant printre antrenorii premiați pentru rezultatele obținute împreună cu sportivii săi, iar numele său a rămas asociat performanței atletice din județul Alba.

*Retragerea unei legende a sportului local

În luna februarie a acestui, Mariana Bucerzan a anunțat oficial încheierea activității sale de antrenor după o jumătate de secol petrecută pe stadion și în sălile de pregătire. Mesajul său a fost unul simbolic: „predau ștafeta foștilor sportivi, actuali profesori”, făcând referire la continuatorii muncii sale, Mihaela Vlas, Ana Rodean și Lucian Tatu.

La împlinirea vârstei de 71 de ani, antrenoarea a fost sărbătorită într-un cadru festiv la sediul clubului CS Unirea Alba Iulia, eveniment care a marcat și retragerea sa oficială. Foști elevi, colegi și reprezentanți ai autorităților locale i-au adus un omagiu pentru contribuția excepțională la dezvoltarea atletismului românesc și pentru impactul pe care l-a avut asupra mai multor generații de sportivi.

Prin activitatea desfășurată vreme de cinci decenii, Mariana Bucerzan rămâne una dintre personalitățile definitorii ale sportului din Alba, un antrenor care a format nu doar campioni, ci și oameni pentru care disciplina, perseverența și pasiunea pentru performanță au devenit repere de viață.

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