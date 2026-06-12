Cum va fi VREMEA în România până în 13 iulie 2026: Urmează o lună cu ploi puţine şi temperaturi peste normal. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 13 iulie 2026: Urmează o lună cu ploi puţine şi temperaturi peste normal. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
ANM a publicat vineri, 12 iunie 2026, estimările pentru intervalul 15 iunie – 13 iulie. Meteorologii anunță o lună cu temperaturi uşor mai ridicate decât cele normale, mai ales în vestul ţării, în timp ce precipitaţiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor.
Prognoza meteo 15 – 22 iunie 2026
În prima săptămână analizată, valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale. În restul ţării, temperaturile se vor situa în jurul mediilor normale pentru mijlocul lunii iunie.
Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, iar lipsa ploilor va fi resimţită mai ales în zonele montane.
Prognoza meteo 22 – 29 iunie 2026
În intervalul 22 – 29 iunie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a ţării. Cele mai mari abateri termice pozitive sunt aşteptate în regiunile vestice.
Şi cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă spre deficit în majoritatea regiunilor, mai ales în vestul şi nord-vestul României.
Prognoza meteo 29 iunie – 6 iulie 2026
La începutul lunii iulie, temperatura medie a aerului va fi apropiată de valorile normale doar în sud-estul ţării. În restul teritoriului, temperaturile se vor menţine uşor peste mediile specifice perioadei.
Precipitaţiile vor fi uşor deficitare în regiunile sud-vestice, iar în restul ţării se vor situa în jurul valorilor normale pentru acest interval.
Prognoza meteo 6 – 13 iulie 2026
Ultima săptămână a prognozei menţine acelaşi tipar în jumătatea vestică a ţării, unde mediile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele normale.
Cantităţile de ploaie vor fi, în general, deficitare în vestul ţării, în timp ce în restul regiunilor se vor apropia de valorile obişnuite pentru această perioadă.
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