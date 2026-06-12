Ilie Bolojan, despre inflația record din România: „Guvernul nu a făcut greșit ceva. Traseul nostru de inflație s-a suprapus războiului din Golf”
Ilie Bolojan, despre inflația record din România: „Guvernul nu a făcut greșit ceva. Traseul nostru de inflație s-a suprapus războiului din Golf”
Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că majorarea ratei inflației la aproape 11% nu este rezultatul unor decizii greșite ale Guvernului.
El a menționat că războiul din Golf a făcut ca, în loc de o scădere a inflației, conform prognozei, să fie ”un ușor puseu inflaționist”, potrivit PRO TV.
Bolojan a precizat că inflația va scădea spre 5% la toamnă, dacă cei care vor guverna nu vor face experimente.
”Guvernul nu a făcut greșit ceva, dar trebuie să fim conștienți că din luna martie, de la începutul lunii martie, peste traseul nostru de inflație pe care îl aveam, care era în scădere, s-a suprapus războiul din Golf. Ceea ce a însemnat în toată lumea, nu doar în România, un puseu de creștere de prețuri la combustibili, la tot ce înseamnă derivatele din combustibili – la îngrășămintele pentru agricultură, la alte materiale care au avut un efect în economie.
Pentru că în orice marfă, în orice produs final, la un moment dat e nevoie de energie, e nevoie de transport, este nevoie de combustibil și asta a făcut ca să avem nu o scădere a inflației, conform prognozei, ci un ușor puseu inflaționist”, a afirmat Bolojan, la Radio România Actualități.
Potrivit premierului, la final de vară – început de toamnă, inflația se va duce înspre 5%, cu condiția de a se menține stabilitatea în țară, echilibrele financiare, absorbția fondurilor europene, mai notează sursa citată.
,,Și dacă cei care vor guverna România în perioada următoare nu vor face experimente, ci vor ține linia pe care acest Guvern a promovat-o, ceea ce înseamnă o guvernare cât mai eficientă, o reducere a costurilor, o absorbție de fonduri europene și o anumită disciplină financiară, fără astea, datele din toamnă nu vor mai fi cele pe care vi le-am anunțat sau dacă se întâmplă ceva în plan global care nu depinde de România”, a adăugat Bolojan.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 13 iulie 2026: Urmează o lună cu ploi puţine şi temperaturi peste normal. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 13 iulie 2026: Urmează o lună cu ploi puţine şi temperaturi peste normal. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni ANM a publicat vineri, 12 iunie 2026, estimările pentru intervalul 15 iunie – 13 iulie. Meteorologii anunță o lună cu temperaturi uşor mai ridicate decât […]
S-a redeschis circulația rutieră pe DN 7C – Transfăgărășan, între Bâlea Cascadă și Piscul Negru. Recomandări CNAIR
S-a redeschis circulația rutieră pe DN 7C – Transfăgărășan, între Bâlea Cascadă și Piscul Negru. Recomandări CNAIR Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat vineri, 12 iunie 2026, că s-a redeschis circulația rutieră pe DN 7C – Transfăgărășan, între Bâlea Cascadă și Piscul Negru. CNAIR a transmis de asemenea șoferilor că trebuie […]
Nereguli la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați descoperite de ANAF: Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
Nereguli la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați descoperite de ANAF: Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei Inspectorii ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, au identificat nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii economici controlați în cadrul unui proiect-pilot desfășurat la nivel național în domeniul schimbului valutar. Controalele au vizat 33 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan, despre inflația record din România: „Guvernul nu a făcut greșit ceva. Traseul nostru de inflație s-a suprapus războiului din Golf”
Ilie Bolojan, despre inflația record din România: „Guvernul nu a făcut greșit ceva. Traseul nostru de inflație s-a suprapus războiului...
Cum va fi VREMEA în România până în 13 iulie 2026: Urmează o lună cu ploi puţine şi temperaturi peste normal. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 13 iulie 2026: Urmează o lună cu ploi puţine şi temperaturi peste...
Știrea Zilei
FOTO | PERCHEZIȚII BCCO și DIICOT Alba Iulia, în două dosare de trafic de droguri de risc și droguri de mare risc. Doi bărbați reținuți. Ce au descoperit anchetatorii
PERCHEZIȚII BCCO și DIICOT Alba Iulia, în două dosare de trafic de droguri de risc și droguri de mare risc....
ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia: Un șofer BĂUT a intrat cu o autoutilitară într-o balustradă metalică și două tablouri electrice după ce i-a explodat o anvelopă
ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia: Un șofer BĂUT a intrat cu o autoutilitară într-o balustradă metalică și...
Curier Județean
FOTO | Preoți și credincioși din protopopiatul Sebeș au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: ,,O șansă în plus la vindecare celor aflați în suferință”
Preoți și credincioși din protopopiatul Sebeș au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: ,,O șansă în plus la...
VIDEO | ACCIDENT rutier la intrare în Petrești: Un autoturism a ajuns în șanț
ACCIDENT rutier la intrare în Petrești: Un autoturism a ajuns în șanț Un accident rutier a avut loc astăzi, 12...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei Primăria...
Opinii Comentarii
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...