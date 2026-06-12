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Ilie Bolojan, despre inflația record din România: „Guvernul nu a făcut greșit ceva. Traseul nostru de inflație s-a suprapus războiului din Golf”

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

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Ilie Bolojan, despre inflația record din România: „Guvernul nu a făcut greșit ceva. Traseul nostru de inflație s-a suprapus războiului din Golf”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că majorarea ratei inflației la aproape 11% nu este rezultatul unor decizii greșite ale Guvernului.

El a menționat că războiul din Golf a făcut ca, în loc de o scădere a inflației, conform prognozei, să fie ”un ușor puseu inflaționist”, potrivit PRO TV.

Bolojan a precizat că inflația va scădea spre 5% la toamnă, dacă cei care vor guverna nu vor face experimente.

”Guvernul nu a făcut greșit ceva, dar trebuie să fim conștienți că din luna martie, de la începutul lunii martie, peste traseul nostru de inflație pe care îl aveam, care era în scădere, s-a suprapus războiul din Golf. Ceea ce a însemnat în toată lumea, nu doar în România, un puseu de creștere de prețuri la combustibili, la tot ce înseamnă derivatele din combustibili – la îngrășămintele pentru agricultură, la alte materiale care au avut un efect în economie. 

Pentru că în orice marfă, în orice produs final, la un moment dat e nevoie de energie, e nevoie de transport, este nevoie de combustibil și asta a făcut ca să avem nu o scădere a inflației, conform prognozei, ci un ușor puseu inflaționist”, a afirmat Bolojan, la Radio România Actualități. 

Potrivit premierului, la final de vară – început de toamnă, inflația se va duce înspre 5%, cu condiția de a se menține stabilitatea în țară, echilibrele financiare, absorbția fondurilor europene, mai notează sursa citată.

,,Și dacă cei care vor guverna România în perioada următoare nu vor face experimente, ci vor ține linia pe care acest Guvern a promovat-o, ceea ce înseamnă o guvernare cât mai eficientă, o reducere a costurilor, o absorbție de fonduri europene și o anumită disciplină financiară, fără astea, datele din toamnă nu vor mai fi cele pe care vi le-am anunțat sau dacă se întâmplă ceva în plan global care nu depinde de România”, a adăugat Bolojan.

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