FOTO | PERCHEZIȚII BCCO și DIICOT Alba Iulia, în două dosare de trafic de droguri de risc și droguri de mare risc. Doi bărbați reținuți. Ce au descoperit anchetatorii

PERCHEZIȚII BCCO și DIICOT Alba Iulia, în două dosare de trafic de droguri de risc și droguri de mare risc. Doi bărbați reținuți. Ce au descoperit anchetatorii

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au pus în executare în perioada 9 – 10 iunie 2026, 5 mandate de percheziție domiciliară, în două cauze penale, la doi bărbați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, respectiv trafic de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat în cadrul primului dosar penal, a rezultat că, în perioada martie – mai 2026, un bărbat, de 24 de ani, ar fi procurat, deținut și vândut, în municipiul Timișoara, droguri de mare risc sub formă de substanță cristalină 2CMC, cu sume între 450 și 800 de lei.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate substanțe interzise comercializate de către cel în cauză.

În cea de-a doua cauză, un alt bărbat, de 41 de ani, a fost prins în flagrant delict, în municipiul Petroșani, imediat ce ar fi ridicat, de la reprezentanții unei societăți de curierat, două colete în care s-ar fi aflat aproximativ 4 kilograme de canabis, drog de risc.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate cantități de canabis, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

La datele de 9 și 11 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea celor doi bărbați.

Ulterior, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba au dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă Timișoara.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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