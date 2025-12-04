Tânără de 25 de ani, bătută de concubinul beat: Bărbatul din Roșia de Secaș, REȚINUT de polițiști
Tânără de 25 de ani, bătută de concubinul beat: Bărbatul din Roșia de Secaș, REȚINUT de polițiști
O tânără de 25 de ani a fost bătută de Ziua Națională de concubinul beat. Bărbatul de 33 de ani, din Roșia de Secaș, a fost reținut de polițiști.
Potrivit IPJ Alba, la data de 3 decembrie 2025, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Roșia de Secaș, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.
Din verificări a reieșit că, în cursul zilei de 1 Decembrie 2025, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, bărbatul de 33 de ani ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, în vârstă de 25 de ani.
În cauză, polițiștii efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.
În cursul zilei de azi, 4 decembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.
