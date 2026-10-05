Tânără de 16 ani din Ocna Mureș, prinsă la volanul unui ATV pe o stradă din oraș: Nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule
Tânără de 16 ani din Ocna Mureș, prinsă la volanul unui ATV pe o stradă din oraș: Nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule
O minoră, de 16 ani, din Ocna Mureș a fost depistată de polițiști pe o stradă din oraș în timp ce se afla la volanului unui ATV fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Conform IPJ Alba, la data de 4 octombrie 2026, polițiștii din orașul Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe strada Vasile Lupu din oraș, un ATV condus de o tânără, în vârstă de 16 ani, din orașul Ocna Mureș.
Din verificări a reieșit că tânăra nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
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