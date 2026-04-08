Tânăr din Sebeș, depus în Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 1 an și 3 luni după ce a condus sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Un tânăr de 22 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști și dus în penitenciar, după ce a fost condamnat la închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Va sta după gratii 1 an, 3 luni și 10 zile.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 aprilie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 7 aprilie 2026, de către Judecătoria Sebeș.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an, 3 luni și 10 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI